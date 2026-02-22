Goal.com
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
ردًا على "طقطقة" الاتحاد .. كريم بنزيما يشعل التحدي برسالة قصيرة بعد خسارة "صدارة" الهلال!

الهلال يتعادل مع الاتحاد .. والنصر المستفيد

ربما كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المادة الأكثر تداولًا، في ليلة تعثره في أولى مواجهة ضد فريقه السابق، الاتحاد.

الهلال اكتفى بالتعادل مع الاتحاد، بهدف لمثله، من قلب المملكة أرينا، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

تعادل كان النصر هو المستفيد الأكبر منه، بعدما انتصر برباعية على الحزم، ليعتلي صدارة ترتيب دوري روشن، بعد عشر جولات كان الهلال فيها على قمة الجدول.

  • من صافرات الاستهجان إلى رسالة الاتحاد

    ورغم أنه ساهم في لقطة هدف الهلال، بـ"بري أسيست"، إلى سالم الدوسري ثم تمريرة لمالكوم الذي وضع الكرة في الشباك، إلا أن كريم بنزيما، لم يهدد مرمى الحارس بريدراج رايكوفيتش، كثيرًا خلال المواجهة.

    بنزيما عايش أجواء متوترة، قبل مباراة الكلاسيكو؛ فبمجرد الإعلان عن اسمه عبر الإذاعة الداخلية، خلال تدريبات الإحماء، انطلقت جماهير الاتحاد، الحاضرة في مدرجات المملكة أرينا، بصافرات استهجان ضد قائدها السابق.

    الجدل لم ينته عند ذلك الحد، بل إن الحساب الرسمي بنادي الاتحاد، نشر صورة عقب المباراة، لوسط الميدان البرازيلي فابينيو تفاريس، وخلفه كريم بنزيما، برسالة مفادها "إذا شدت الشدايد، قائد يشيل المسؤولية على أكتافه"، ثم رمز لقبضة يد، وكأنها لكمة موجهة لنجم الهلال.

  • كريم بنزيما يرد على خسارة الصدارة

    وانتظر كريم بنزيما، يومًا كاملًا، بعد خسارة نقطتي الكلاسيكو، لينشر رسالة قصيرة، رفع خلالها راية التحدي، بعد فقدان صدارة دوري روشن.

    ونشر بنزيما رسالة عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، قال فيها "نتحدث في النهاية .. الحمد لله".

    هذه الرسالة أشعلت حماس المتابعين، خاصة المنتمين للهلال، الذين أظهروا دعمًا لبنزيما، من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، حتى النهاية.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هاتريك البدايات .. من نحس الاتحاد للهلال

    أن تستهل مشوارك بتسجيل "هاتريك"، فهذا مؤشر ولا أروع، تؤكد به أنك قائم بكل قوة لتثبت نفسك في قلعة الزعيم، ولكن أين كريم بنزيما بعد ذلك؟

    بنزيما لا يسجل أمام الاتفاق والاتحاد، رغم مشاركته في الـ90 دقيقة، ليؤكد نظرية "الهاتريك" المنحوس، الذي جعله يسير على درب نجم سابق في الأهلي.

    ما قصة الهاتريك المنحوس؟ هو نفس الثلاثية التي استهل بها بنزيما مشواره مع الاتحاد، هذا الموسم "2025-2026"، في شباك الأخدود، بالجولة الأولى، ثم غياب عن التسجيل في 7 مباريات، منها ثلاث لم يشارك بها من الأساس، قبل أن يعود للتسجيل أمام الرياض، في الجولة التاسعة.

    لعل هذا يذكرنا بما حدث مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، عندما انتقل للأهلي في صيف 2023، وسجل هاتريك في مباراته الأولى ضد الحزم، وبعد ذلك، غياب تام عن التسجيل حتى الجولة العشرين.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بنزيما وقصة الرحيل إلى الزعيم

    ومع دخول فترة الميركاتو الشتوي، فإن كريم بنزيما دخل في أزمة مع إدارة الاتحاد، بسبب المفاوضات حول تجديد عقده الذي كان مقررًا له أن ينتهي في الصيف المُقبل.

    واختلفت التقارير حول العرض الجديد للاتحاد، إلا أن النقطة المتفق عليها، بأنه لم يحقق تطلعات كريم بنزيما، بل تم وصفه بأنه بمثابة "إهانة" لتاريخه، حيث أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن العرض الاتحادي كان يتضمن الحصول على نسبة 100% من حقوق صوره، دون أن يتقاضى راتبًا ثابتًا.

    وقرر بنزيما "الإضراب"، عن مباراتي الاتحاد ضد الفتح والنجمة، قبل أن يصنع الحدث الأبرز في الفترة الشتوية، بانتقاله رسميًا إلى الهلال، بعقد لمدة موسم ونصف، في صفقة تكفل بها العضو الذهبي، الأمير الوليد بن طلال، ليسدل بنزيما الستار عن رحلته مع العميد التي شهدت تتويجه بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ويقرر الفرنسي خوض تجربة جديدة مع الهلال الذي ينافس الاتحاد على الدوري والكأس والنخبة الآسيوية.

    وكان فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، قد كشف عن أسباب رحيل كريم بنزيما عن قلعة العميد، مؤكدًا أن الإدارة كانت تملك خطة مستقبلية من أجل النزول بأعمار لاعبي الفريق.

    وأضاف أن الخطة الاتحادية في الفترة الشتوية، كانت تتضمن التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت 21 عامًا، للعب مع بنزيما، بالإضافة إلى مدافع محلي أو محترف لدوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن بنزيما قرر الرحيل، وهذا أجبر الإدارة على الاستغناء أيضًا عن مواطنه نجولو كانتي، إلى فنربخشه التركي، حيث أن رحيل كريم جعل الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي يحل محله في القائمة الأساسية، وليس المواليد، ما يعني حاجة الاتحاد لتوفير مكان في قائمة الفريق لمهاجم أجنبي جديد فوق السن.

