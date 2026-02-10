Goal.com
أحمد فرهود

"هم وانزاح".. رسالة ساخرة من الاتحاد ورامون بلانيس يرد على انضمامه إلى كريم بنزيما في الهلال

ماذا حدث بعد فوز الاتحاد على الغرافة؟!..

يبدو أن نادي الاتحاد أشعل معركته ضد نجمه السابق الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك بعد فوزه الكاسح على الغرافة القطري، مساء يوم الثلاثاء.

الاتحاد فاز (7-0) على الغرافة، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

  • الاتحاد يسخر من كريم بنزيما بـ"رسالة غير مباشرة"

    وفي هذا السياق.. نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس"، رسالة مثيرة للجدل؛ وذلك بعد الفوز على الغرافة القطري، بسباعية نظيفة.

    الاتحاد كتب في رسالته المثيرة: "فوز مِرتاح.. بعد هم انزاح"؛ في إشارة لرحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، على الأغلب.

    وأجمعت العديد من التقارير الصحفية المحلية، أن مسؤولي العميد الاتحادي شعروا بالراحة؛ وذلك بعد التخلص من بنزيما، وانتقاله إلى نادي الهلال في الميركاتو الشتوي.

    كذلك.. أكد رئيس شركة الاتحاد فهد سندي، أن رحيل بنزيما كان أمرًا ضروريًا؛ بسبب بعض الأشياء، التي لم يذكرها.

  • رامون بلانيس يرد على الانضمام إلى نادي الهلال

    ومن ناحيته.. رد الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، على سؤال مثير للجدل؛ بشأن إمكانية ذهابه هو الآخر إلى عملاق الرياضي الهلال، وذلك بعد النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

    ولا يتواجد أي مدير رياضي أجنبي، في صفوف الهلال؛ حيث ارتبط أكثر من اسم عالمي بالنادي، لكن دون أن تتم الصفقة.

    بلانيس اكتفى بالرد على هذا السؤال، الذي وجّه بعد فوز العميد الكاسح على الغرافة القطري: "أنا أحب الاتحاد".

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته مؤخرًا، قبل الانتقال إلى الهلال رسميًا. 

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الرحيل في يناير 2026.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 20 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة القطري بـ"سباعية نظيفة"، في الأسبوع السابع.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

