فيديو | أول من تلقى الصدمة! . شاهد رد فعل مسؤول ليفربول على كلمات محمد صلاح المفاجئة

قال صلاح "أنا محبط جدًا جدًا، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، وخاصة في الموسم الماضي، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني، هذا ما أشعر به الآن. من الواضح جدًا أن هناك من يريد أن أحمل اللوم بالكامل، قلت من قبل مرات عديدة إنني كانت لدي علاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، لا أعرف لماذا. يبدو لي أن هناك شخصًا ما لا يريدني في النادي، هذا غير مقبول بالنسبة لي. لا أعرف لماذا يحدث ذلك لي دائمًا، لا أفهم".

أضاف "أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر، لكان النادي سيحمي لاعبه، لا أعرف لماذا أنا في هذا الوضع الآن، لكن هذا ما أراه، كأنهم يرمون اللاعب تحت الحافلة لأنه أصبح مشكلة في الفريق، لكنني لا أعتقد أنني المشكلة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي لأحصل على الاحترام الذي أستحقه، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم من أجل مركزي لأنني حصلت عليه بجهدي. الناس سيقولون إنك لست أكبر من النادي، وأنا لست أكبر من أحد. لكنني كسبت مكاني، هذه هي كرة القدم".

تابع "عقدت اجتماعًا مع المدرب، وهو يعرف شعوري. تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، فلا أستطيع القول إنهم التزموا بتلك الوعود، قلت مرات عديدة من قبل إنني كنت على علاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، كما أراه، أن هناك من لا يريدني في النادي. كنت أعتقد أنني سأجدد هنا وأنهي مسيرتي في هذا النادي، لكن الأمور لا تسير وفق الخطة".

أتم "أنا دائمًا أدعم هذا النادي، وأطفالي سيدعمونه دائمًا، أحب النادي كثيرًا وسأظل كذلك دائمًا، اتصلت بأمي بالأمس، أنتم لا تعرفون إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا، لكنني كنت أعلم. قلت لهم "تعالوا لمباراة برايتون (السبت المقبل)، لا أعرف إذا كنت سأشارك أم لا، لكنني سأستمتع بالمباراة. في ذهني، سأستمتع بتلك المباراة لأنني لا أعرف ما سيحدث، سأكون في آنفيلد لأودع الجماهير قبل التوجه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".