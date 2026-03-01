باستغلال تأجيل النخبة الآسيوية .. رد الهلال على "مقترح" بتعديل موعد مباريات كأس الملك!

أعطى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كلمة الحسم، بتأجيل "روزنامة" مباريات البطولات القارية، في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والصراع العسكري بين أمريكا وإيران.

ونشر الآسيوي بيانًا رسميًا، اليوم، أعلن فيه عن تأجيل مباريات الذهاب، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة (منطقة الغرب)، المقررة يومي 2 و3 مارس، وكذلك مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 ودوري التحدي الآسيوي، المقررة خلال يومي 3 و4 مارس، حتى إشعار آخر.

وكشفت تقارير إعلامية عن تطورات الوضع لدى الاتحاد الآسيوي، بعد اجتماعه العاجل، خلال الساعات الماضية، لمناقشة الأوضاع ومصير المسابقات القارية، بحيث أنه في حالة استمرار الأزمة الراهنة، قد يتم إقامة دور الـ16 من مباراة واحدة، بدلًا من نظام الذهاب والإياب، وأن تنضم إلى مرحلة التجمع، المقرر إقامتها في مدينة جدة.