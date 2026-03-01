Goal.com
باستغلال تأجيل النخبة الآسيوية .. رد الهلال على "مقترح" بتعديل موعد مباريات كأس الملك!

الهلال يصطدم بالأهلي في أغلى الكؤوس..

أعطى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كلمة الحسم، بتأجيل "روزنامة" مباريات البطولات القارية، في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والصراع العسكري بين أمريكا وإيران.

ونشر الآسيوي بيانًا رسميًا، اليوم، أعلن فيه عن تأجيل مباريات الذهاب، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة (منطقة الغرب)، المقررة يومي 2 و3 مارس، وكذلك مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 ودوري التحدي الآسيوي، المقررة خلال يومي 3 و4 مارس، حتى إشعار آخر.

وكشفت تقارير إعلامية عن تطورات الوضع لدى الاتحاد الآسيوي، بعد اجتماعه العاجل، خلال الساعات الماضية، لمناقشة الأوضاع ومصير المسابقات القارية، بحيث أنه في حالة استمرار الأزمة الراهنة، قد يتم إقامة دور الـ16 من مباراة واحدة، بدلًا من نظام الذهاب والإياب، وأن تنضم إلى مرحلة التجمع، المقرر إقامتها في مدينة جدة.

  • اقتراح بتقديم مواعيد كأس الملك

    وفي هذا السياق، أفاد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يدرس مقترحًا بتقديم مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقررتين سلفًا في توقيت واحد، في العاشرة مساء الأربعاء "18" مارس، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

    وقال سعيد، في حسابه عبر منصة (إكس)، إن المواعيد المقترحة الجديدة، تتضمن إقامة مباراتي كأس الملك، خلال يومي 9 و10 مارس الجاري، تزامنًا مع مواعيد إياب دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يُتوقع أن يتم تأجيلها تباعًا، بعد ذهاب البطولة القارية، على أن يتم الإعلان عن الجدول المحدث خلال الأيام المُقبلة.

  • رد الهلال على مقترح الكأس

    في المقابل، أكد الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عبر منصة (إكس)، أن إدارة شركة الهلال، ترفض أي مقترحات لتعديل مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وبناءً عليه، فإن الإدارة الهلالية متمسكة بإقامة مباراة الأهلي، في نصف النهائي، خلال الموعد المحدد في 18 مارس.

    ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على الأهلي، على ملعب الإنماء، بينما يستضيف الخلود، المتأهل للمرة الأولى في تاريخه، نظيره الاتحاد، حامل اللقب، على ملعب الحزم بالرس، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.

    يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الهلال عن قائمة إصاباته في الفترة الحالية، والتي جاءت على النحو التالي..

    * كريم بنزيما: إصابة في العضلة الضامة، وغيابه لفترة تتراوح بين 10-15 يومًا.

    * ناصر الدوسري: إصابة في إصبع القدم، وغيابه لفترة تتراوح بين 3-4 أسابيع.

    * يوسف أكتشيشيك: آلام في عضلات أسفل البطن.

    * حسان تمبكتي: إصابة خفيفة في العضلة الخلفية.

    * محمد الربيعي: أدى مرانًا لياقيًا في صالة الإعداد، بعد إصابته في إصبع اليد.

    * محمد قادر ميتي: شارك في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن مباراة التعاون بسبب شعوره بآلام عضلية.

    * حمد اليامي: إصابة في وتر الرضفة، وحاجته لإجراء عملية جراحية في فنلندا.

  • تحديث: قرار حاسم بشأن مواعيد كأس الملك

    ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، تحديثًا بشأن هذا الأمر، حيث تقرر عقد اجتماع بين رابطة الدوري السعودي ولجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأمانة العامة لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، الإثنين.

    هذا الاجتماع لن يشهد أي حديث حول مواعيد جديدة بشأن نصف نهائي كأس الملك، ما يؤكد إقامتها في الموعد المحدد في 18 مارس، فيما سيتم مناقشة إمكانية تقديم مباريات من إحدى جولات الدوري السعودي، للأندية المذكورة، لتقام خلال الأسبوع المُقبل، حال تأجيل مباريات الإياب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2.

    ووفق ذلك، فإنه سيتم نقل 5 مباريات من جولة في دوري روشن، إلى منتصف الأسبوع المُقبل، وينتظر أن يتم نقل مباراة أيضًا للقادسية، باعتباره منافسًا على لقب الدوري، من أجل ضمان عدالة المنافسة.

  • جدول مباريات دوري الغرب المؤجل

    بالحديث عن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 في منطقة الغرب، كان من المقرر أن تقام مباراتين في الغد، إذ يلتقي الأهلي السعودي بالدحيل القطري، وشباب الأهلي الإماراتي بتراكتور الإيراني.

    فيما كان من المفترض أن يلتقي الوحدة الإماراتي بالاتحاد السعودي، والسد القطري بالهلال السعودي، بعد غدٍ الثلاثاء، قبل تأجيل الأربع مباريات كاملة.

    أما عن مؤجلات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، فهما مواجهتي الحسين الأردني أمام الأهلي القطري، والنصر السعودي أمام الوصل الإماراتي.

    المزيد من التفاصيل عن الصراع العسكري بين أمريكا وإيران

    الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتصعيد العسكري مع إسرائيل ضد إيران، وقالت تقارير صحفية، إن 7 صواريخ سقطت قرب القصر الرئاسي ومقر المرشد الأعلى في طهران.

    وتم إطلاق بعض الصواريخ الأخرى في مناطق مختلف داخل العاصمة الإيرانية، مما أدى إلى حالة من الفزع والخوف لدى السكان هناك.

    وفي سياق متصل، ردت إيران بضرب القواعد العسكرية الأمريكية ببعض البلدان الخليجية، وتوعدت بالمزيد من العمليات خلال الأيام القليلة القادمة. 

    مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 17 انتصارًا مع 7 تعادلات في 24 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ58 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.

    أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

    مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 18 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 24 لقاءً، ليحل في الوصافة.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

