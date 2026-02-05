هدية السماء الذي جلب السخرية لفهد الهريفي وتحذير من غضبه تجاه تصرف سالم الدوسري .. ردود فعل الظهور الأول و"هاتريك" كريم بنزيما مع الهلال أمام الأخدود

وكأنه وجد ضالته في الهلال "صناعة الفرص"، وكأن الزعيم وجد ضالته به "التسجيل من أنصاف الفرص" .. هذا هو الوضع في أول ظهور للنجم الفرنسي كريم بنزيما بقميص الهلال، بعد الرحيل المجاني عن الاتحاد في الميركاتو الشتوي المنقضي.

"الحكومة" سجل ظهوره الأول مع الزعيم اليوم الخميس، خلال مواجهة الأخدود – على أرض الأخير – ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وكما كانت صفقة انتقاله من جدة إلى الرياض مفاجأة للكثيرين، أحد المفاجأة في أول مباراة له بالقميص الأزرق، حيث سجل ثلاثية "هاتريك" في أول 64 دقيقة من عمر مواجهة الأخدود.

الزعيم حقق الفوز الليلة بسداسية نظيفة، سجل منها المهاجم الفرنسي أول ثلاثية أهداف في الدقائق 31، 60 و64، قبل أن يضيف مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري"هدفين" الثلاثية الأخرى في الدقائق 70 و74 و3+90 من عمر اللقاء.

وفي السطور التالية دعونا نستعرض أرقام كريم بنزيما في مواجهة الهلال والأخدود، وأبرز ردود فعل الجماهير على ما قدمه..