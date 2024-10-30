إشراكه جنون ونعيش على ذمته لحين رحيله .. ردود الفعل على محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وبرايتون

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه صلاح خلال مواجهة ليفربول وبرايتون؟

نجح ليفربول في العبور لدور الـ8 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد هزيمة برايتون بثلاثية مقابل هدفين.

ثلاثية الريدز سجلها كودي جاكبو "هدفين" ولويس دياز في الدقائق 46، 63 و85 من عمر المباراة، فيما جاءت ثنائية أصحاب الأرض في الدقيقتين 81 و90 عن طريق سيمون أدينجرا وطارق لامبتي.

وبتخصيص الحديث عن النجم العربي محمد صلاح فقد فضل مدرب ليفربول أرني سلوت إجلاسه على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، حتى دفع به في الدقيقة 70 بدلًا من جاكبو، وهي الخطوة التي لم تنل استحسان الجماهير.

في السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ردود الفعل حول ظهور صلاح أمام برايتون..