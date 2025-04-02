مراوغاته مضحكة ورأسه في السعودية ولاعب الأهلي أفضل منه .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

كيف تفاعل الجمهور مع أداء محمد صلاح أمام إيفرتون؟

رغم تحقيق ليفربول الفوز الليلة في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون إلا أنها ليلة للنسيان بالنسبة للجناح المصري محمد صلاح..

الريدز أسقط جاره اليوم الأربعاء بهدف نظيف، سجله دييجو جوتا من صناعة لويس دياز في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 73 في صدارة جدول الترتيب متفوقًا بفارق 12 نقطة على آرسنال "الوصيف"، فيما تجمد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز الـ15.

لكن صلاح كان الحاضر الغائب في الديربي، فلم يسجل ولم يصنع قبل أن يضطر مدربه آرني سلوت استبداله في الدقيقة 2+90.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون وأبرز ردود فعل الجماهير على ما قدمه..