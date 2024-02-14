كرهت باريس بسببك ولم يعد بإمكانك الاختباء خلف ميسي ونيمار! .. ردود الفعل حول أداء أشرف حكيمي أمام ريال سوسيداد

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه المغربي أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد؟

على أرضه ووسط جماهيره، وضع باريس سان جيرمان قدمًا في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بالفوز الليلة أمام ريال سوسيداد بثنائية نظيفة، ضمن ذهاب دور الـ16.

الثنائية سجلها المتألق كيليان مبابي وبرادلي باركولا في الدقيقتين 58 و70، بعدما خرج الفريقان بشباك نظيفة من الشوط الأول.

بتخصيص الحديث عن المغربي أشرف حكيمي؛ ظهير أيمن الفريق الباريسي، فقد تعرض للانتقادات على مدار أحداث اللقاء، ويبدو أن الجمهور لا يزال يحمل المنتخب المغربي المسؤولية منذ وداع كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 من دور الـ16.

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وفي السطور التالية نستعرض سويًا كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه أشرف حكيمي على مدار المباراة؟..