"تلاعب بهم كالدمى، ولولا ريال مدريد لكان من الأعظم" .. ردود الأفعال على أداء محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

مباراة مذهلة من جانب النجم المصري

حقق ليفربول انتصارًا ساحقًا على مانشستر يونايتد في قلب ملعب أولد ترافورد ب؟؟ أهداف دون رد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وسط تألق نجمه المصري محمد صلاح.

الجناح المصري مارس عادته المفضلة وكان مجددًا كابوس الشياطين الحُمر، حيث صنع هدفين لزميله لويس دياز وسجل الثالث بلمسة رائعة.

أداء صلاح حصد إعجاب الجميع عبر منصات السوشيال ميديا، خاصة أنه أتى بعد تألقه في اللقاء الماضي أمام برينتفورد، ليُواصل صاحب الـ30 عامًا تقديم انطلاقة موسم ممتازة.

نستعرض معًا أبرز ردود الأفعال على أداء صلاح المذهل أمام مانشستر يونايتد ..