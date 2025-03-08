"سجل هدفًا ونحن نفطر وكرة القدم ماتت بسببه" .. أبرز ردود الأفعال على أداء محمد صلاح في مباراة ليفربول وساوثهامبتون

النجم المصري يحطم أرقامًا جديدة في ليلة ثلاثية الريدز..

واصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما قاد فريقه للانتصار على ساوثهامبتون بنتيجة (3-1)، على ملعب آنفيلد، ضمن حساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع تقدم ويليام سلومبون بهدف ساوثهامبتون في الدقيقة 45+1، تمكن داروين نونيز من التعادل للريدز في الدقيقة 51، قبل أن يوقع صلاح على الهدفين الثاني والثالث من ركلتي جزاء في الدقيقتين 54 و88 من عمر المباراة.

وبات محمد صلاح ثالث أكثر المسجلين للأهداف في تاريخ ليفربول، كما أصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف (تسجيل وصناعة) بموسم واحد بقميص الليفر في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 44 مساهمة، متفوقًا على رقمه بموسم 2017-2018، وكذلك لويس سواريز بموسم 2013-2014.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم ذلك، إلا أن أداء محمد صلاح لاقى الكثير من الجدل، بداعي زيادة غلته التهديفية من خلال ركلات الجزاء، بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي بلغ حد المطالبة أو الاعتراض على منحه الكرة الذهبية.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ردود الأفعال على أداء محمد صلاح في مواجهة ساوثهامبتون، على النحو التالي..