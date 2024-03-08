أفشة يمارس هوايته والمباراة انتهت قبل بدايتها .. ردود أفعال ديربي الأهلي والزمالك في كأس مصر

كيف تفاعل الجمهور مع ديربي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر؟

حقق الأهلي لقب كأس مصر، للمرة الـ 39 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية.

الأهلي، حسم اللقاء في آخر 10 دقائق من المباراة، بهدفين بتوقيع إمام عاشور، ثم محمد مجدي أفشة، بعد مباراة مثيرة من الجانبين.

وتباينت ردود الأفعال، من الجماهير المصرية عقب اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، من جماهير الأهلي والزمالك.

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في السطور التالية نستعرض سويًا كيف تباينت ردود فعل الجماهير حول مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.