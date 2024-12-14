"الفريق سيء بسببه وسيحقق إنجازات ميسي لو انتهى الموسم 1 ديسمبر" .. ردود أفعال أداء محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام

محمد صلاح يصنع، وليفربول يتعادل مع فولهام..

في مواجهة العديد من الأحداث المثيرة، قاد المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، للتعادل مع فولهام بنتيجة (2-2)، على ملعب آنفيلد، في مباراة الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم عدم تسجيله في ثنائية ليفربول، إلا أن محمد صلاح، استطاع أن يساهم في نتيجة التعادل، بعدما صنع تمريرة حاسمة إلى كودي خاكبو الذي وقع على الهدف الأول للريدز في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ونجح صلاح في تحقيق رقم تاريخي مع ليفربول، بالوصول إلى 100 تمريرة حاسمة في 371 مباراة مع الريدز، منذ انتقاله إلى الفريق في صيف 2017، قادمًا من نادي روما، فيما يواصل النجم المصري الذي صرّح في أكثر من مناسبة، بأنه يخوض موسمه الأخير مع الليفر، أرقامه الرائعة، بتسجيل 16 هدفًا وصناعة 12 تمريرة حاسمة، في 22 مباراة بجميع المسابقات.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ردود الأفعال على أداء محمد صلاح، في مباراة ليفربول وفولهام، على النحو التالي..