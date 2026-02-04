أكمل نجولو كانتي رسميًا انتقاله المثير إلى فنربخشه بعد أن وافق على إنهاء عقده مع الاتحاد. وقع الفائز بكأس العالم الفرنسي على عقد حتى يونيو 2028، ليعود إلى كرة القدم الأوروبية بعد أن أعطت الفيفا أخيرًا الضوء الأخضر عقب خطأ إداري أدى في البداية إلى تعطيل الانتقال.
رسميًا .. الاتحاد ينهي أزمة نجولو كانتي ويضم النصيري من فنربخشه
الاتحاد الدولي يمنح الضوء الأخضر بعد دراما الميركاتو
وصلت قصة انتقال كانتي إلى فنربخشه إلى خاتمة ناجحة، بعد أقل من 24 ساعة من ظهور مؤشرات على فشلها في جو من التوتر. وأعلن الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريتسيو رومانو أن لاعب الوسط وقع عقدًا سيبقيه في إسطنبول حتى صيف 2028.
يأتي هذا التطور بمثابة ارتياح كبير للنادي التركي العملاق، الذي كان في حالة من الارتباك بعد مرور الموعد النهائي الأولي دون التصديق على الصفقة. حدثت هذه الطفرة بعد أن حصل كلا الناديين على موافقة رسمية من الفيفا للمضي قدماً في التسجيل.
ويبدو أن الهيئة الإدارية قبلت الاستئناف المقدم من فنربخشه بشأن المشكلات الفنية التي واجهتها خلال فترة نظام مطابقة الانتقالات (TMS).
كما أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا موجزًا يؤكد رحيل اللاعب، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يوافق النادي على بيع الفترة المتبقية من عقد نجولو كانتي". سمح هذا الإصدار الرسمي للاعب بإنهاء رحيله من الدوري السعودي للمحترفين والالتزام فورًا بتحديه الجديد في الدوري التركي، مما وضع حدًا للغموض الذي أحاط بمستقبل الفرنسي خلال الـ 48 ساعة الماضية.
- AFP
تجاوز الأخطاء الإدارية بعد بيان غاضب
يعد تأكيد الانتقال تحولًا مذهلاً عن أحداث يوم الثلاثاء، حيث بدا أن الصفقة، التي كانت ستشهد انتقال يوسف النصيري من تركيا إلى السعودية، قد فشلت تمامًا. وكان فنربخشه قد أصدر بيانًا غاضبًا يلقي باللوم صراحةً على الاتحاد بسبب خطأ في إدخال البيانات في نظام TMS تسبب في تجاوز الموعد النهائي. وادعى النادي التركي أنه أوفى بجميع الالتزامات، بما في ذلك الفحوصات الطبية والأوراق الرسمية، لكن نظيره السعودي خذله بعدم تحميل المستندات اللازمة في الوقت المحدد.
وأشار البيان إلى أن العلاقات بين الناديين قد توترت، حيث اتهم فنربخشه الاتحاد السعودي بالتجاهل دون مبرر. ومع ذلك، يبدو أن العمل المكثف وراء الكواليس و"المفاوضات اللازمة" مع الفيفا قد جاءت بنتيجة.
ويشير "الضوء الأخضر" من الفيفا إلى أن الهيئة الإدارية أقرت بما حدث ومارست سلطتها التقديرية للسماح بإتمام الانتقال خارج المعايير الصارمة للنافذة، أو صادقت على الطابع الزمني للمحاولة الأصلية.
يضمن هذا القرار أن فنربخشه لم يفقد هدفه الأساسي في خط الوسط، محولًا ما بدا وكأنه كارثة علاقات عامة وإحراج إداري إلى إنجاز هام في سوق الانتقالات.
النصيري يتجه إلى جدة في الاتجاه المعاكس
بينما يصل كانتي إلىإاسطنبول، نجح المهاجم المغربي النصيري في إتمام انتقاله في الاتجاه المعاكس. أعلن الاتحاد رسمياً عن التعاقد مع المهاجم عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تأكيد انتقال كانتي.
كان إتمام انتقال النصيري جزءًا لا يتجزأ من إتمام صفقة كانتي. في البداية، كان هناك خوف من أن الأخطاء الإدارية نفسها التي حالت دون رحيل الفرنسي ستؤدي أيضًا إلى بقاء المهاجم في تركيا.
يغادر النصيري فريق فنربخشه بعد فترة متفاوتة، لكن قيمته لا تزال عالية في المنطقة. يمنح وصوله إلى الاتحاد قوة هجومية كبيرة للفريق، مما يحل بشكل فعال مشكلة البحث عن مهاجم رقم 9، ويسهل في الوقت نفسه رحيل النجم الأجنبي ذي الأجر المرتفع كانتي لتحقيق التوازن في ميزانية الفريق.
- AFP
دفعة قوية في السباق على اللقب
تأمين انتقال كانتي هو إعلان عن نية فنربخشه في فرض هيمنته محليًا والمنافسة في أوروبا. كان فشل الصفقة في البداية قد أدى إلى إحباط الجهاز الفني والمشجعين، خاصة بالنظر إلى الدور التكتيكي المحدد الذي كان مخصصًا لكنتي. تعتبر قدرته على قطع الكرة ودفع الفريق إلى الأمام هي القطعة المفقودة في أحجية تشكيل الفريق.
سيعود كانتي إلى إنجلترا في وقت لاحق من هذا الشهر مع انتقاله إلى فنربخشه لمواجهة نوتنجهام فورست في مباراة فاصلة في الدوري الأوروبي. يحتل نادي إسطنبول حالياً المركز الثاني في الدوري المحلي، متأخراً بثلاث نقاط عن بطل الدوري والغريم الأبدي جلطة سراي.