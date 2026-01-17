لاعب ليفربول السابق عن صلاح : سيكون مصدر إلهاء للفريق ورحيله للسعودية هو الأفضل للجميع

احتل صلاح عناوين الصحف العالمية في 6 ديسمبر بعد أن أطلق انتقادات غير متوقعة تجاه ليفربول ومدربه أرني سلوت، في حديثه للصحفيين بعد أن تم استبعاده للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز في إيلاند رود.

عاد المصري لاحقًا إلى صفوف الريدز كبديل ضد برايتون، لكن الضرر كان قد وقع بالفعل، ولا تزال هناك علامات استفهام حول مستقبله على المدى الطويل في أنفيلد، خاصة أنه على وشك العودة من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية التي استمرت شهرًا، حيث خرجت بلاده من البطولة بعد هدف ساديو ماني الذي قاد السنغال إلى التأهل للنهائي للعب ضد المغرب.

قال صلاح للصحفيين في ذلك المساء في ليدز: "ما أراه الآن هو أنكم تلقون بي تحت الحافلة لأنني أمثل مشكلة في الفريق الآن. لكنني لا أعتقد أنني المشكلة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي.

أريد أن أحصل على الاحترام. لا يجب أن أذهب كل يوم لأقاتل من أجل مكاني لأنني استحققته. أنا لست أكبر من أي شخص آخر، لكنني استحققت مركزي الأساسي. هذه هي كرة القدم. هذا هو الواقع".