مشكلة شخصية مع صلاح؟ رومانو يكشف الحقيقة الكاملة وراء رحيل سلوت عن ليفربول!

وسط التكهنات المستمرة حول رحيل المدرب آرني سلوت عن ليفربول بسبب الننتائج السيئة في الفترة الأخيرة، خرج الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو من أجل توضيح كل شيء.

سلوت الذي قاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي رقم 20 له في تاريخه الموسم الماضي، يمر باختبار صعب مع الريدز حاليًا، حيث خسر فريقه 5 مباريات من آخر 6 لعبها في جميع المسابقات، منها أربع مواجهات متتالية في البريميرليج.

المعاناة بدأت بالخسارة من كريستال بالاس في اللحظات الأخيرة بالدقيقة "97"، ثم سقط الفريق ضد جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، وتعرض للهزيمة ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

الفوز على فرانكفورت 5/1 في دوري الأبطال منح الجماهير بصيصًا من الأمل، ولكن هزيمة برينتفورد الأخيرة تسببت في تزايد التساؤلات حول كفاءة سلوت، وإمكانية استمراره بمنصبه لفترة أطول.