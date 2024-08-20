تألق الشباب لا يكفي.. أولمو وشروط رحيل جوندوجان عن برشلونة!

النادي الكتالوني يشعل الانتقالات في آخر الأيام!

كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة من إلكاي جوندوجان في الرحيل عن برشلونة واتضح بعد ذلك أن النادي الكتالوني هو من ضغط حتى يرحل النجم الألماني عن صفوفهم.

جاء هذا في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات فيما يبدو وأنه مرتبط برغبة النادي الكتالوني في بعض الإصلاحات الاقتصادية في هيكل الرواتب من أجل تسجيل اللاعبين الجدد مثل داني أولمو.

بررت الصحف الكتالونية قرار النادي الكتالوني برحيل جوندوجان بالقرار الاقتصادي، وأن جوان لابورتا محقًا في ذلك في ظل تصعيد العديد من الشباب وقدوم داني أولمو وغيرها من الأمور.

لكن ليرحل اللاعب الألماني هناك عدة شروط يجب أن تتوفر، سنتحدث عن أبرزها فيما يلي، كذلك سنتحدث عن الشباب وخيارات برشلونة في وسط الملعب.