علي سمير

نوير ينتظره لإنهاء حلمه المونديالي .. فليك أعلنها صريحة لشتيجن ودور "العبء" يهدر من وقته وكرامته مع برشلونة!

لقد حان وقت الاستسلام والبحث عن حلول أخرى للحارس الألماني

في الوقت الذي كان فيه الاستسلام هو الحل الأمثل لما يمر به مارك أندريه تير شتيجن مع برشلونة، قرر الألماني البقاء الصيف الماضي، ووقف في وجه الجميع من أجل البقاء.

الرسالة كانت واضحة من برشلونة بأن شتيجن أصبح الحارس الثالث، ولا توجد فرصة لانتزاعه المركز الأساسي من جديد، ولكن اللاعب أصر على موقفه، قبل أن يضطر لإجراء جراحة في ظهره بشهر يوليو الماضي، ليُحسم الأمر باستمراره الإجباري.

والآن، ونحن في منتصف فترة الانتقالات الشتوية تستمر التساؤلات والتكهنات، اللاعب تعرض لإصابة جديدة جعلتنا نتذكر سيناريو الصيف، لكنه عاد وكان جاهزًا للظهور أمام راسينج سانتاندير في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، وهي المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني أمس، الخميس، بثنائية نظيفة.

شتيجن كان يتمنى المشاركة لإنعاش حظوظه والتقدم في سباق المنافسة على حراسة عرين الفريق، وكانت الصدمة بقرار هانز فليك بالاعتماد على جوان جارسيا كأساسي!

لا توجد رسالة أوضح من ذلك، حتى مباريات الكؤوس لا يمكنك المشاركة فيها .. فماذا تنتظر؟ التعرض لإصابة أخرى حتى يضطر الجميع لاستمرارك وتبقى كعبء على الفريق؟

    الأمور أصبحت منتهية

    صاحب الـ33 سنة انتهت مسيرته في برشلونة منذ تعاقد النادي مع جوان جارسيا وتفعيل الشرط الجزائي في عقده مع إسبانيول الصيف الماضي، حيث أصبح وقتها الحارس الثالث بالفريق، وهي مكانة لا يجب أن يرضى بها أبدًا.

    حتى البولندي فويتشيك شتشيسني الذي قطع اعتزاله في صيف 2024 لتغطية مكان شتيجن بعد إصابته الطويلة، حصل هو الآخر على مكانه وأصبح في المرتبة الثانية بعد جارسيا.

    على مدار الموسم الحالي، غاب شتيجن عن الصورة تمامًا، أولًا بسبب الإصابة، وثانيًا لتهميشه لصالح جارسيا الذي انتزع المكان الأساسي من الجميع بفضل مستوياته المذهلة التي جعلت الجميع ينسى أخطاء الألماني وكوارثه السابقة.

    شتيجن لعب مباراة واحدة فقط حتى الآن في موسم 2025/2026، أمام جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا، وهو اللقاء الذي فاز به الفريق بهدفين نظيفين، وجلس على دكة البدلاء ضد ريال مدريد في السوبر، وراسينج في الكأس، وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، وأمام كل من أوساسونا وفياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني.

    ظهوره أمام جوادالاخارا جعل تواجده ضد راسينج منطقيًا، بهدف منحه الفرصة للعب وإثبات نفسه وإراحة جارسيا، ولكن فليك قرر جعل الأمور واضحة له خاصة وأننا في منتصف الميركاتو الشتوي، لا مكان لك في برشلونة!

    جارسيا قدم العديد من المستويات البطولية مع برشلونة، بل يعتبره الكثيرون الحارس الأبرز في العالم في الوقت الحالي، لذلك الأبواب مغلقة تمامًا في كتالونيا، ويجب البحث عن منفذ آخر.

    فرص متاحة في أكثر من مكان

    بالنظر إلى الفرق المهتمة بالتعاقد مع شتيجن في منتصف الموسم، سنجد أن الأوضاع ليست كارثية بالنسبة للحارس الألماني، الحلول متاحة أمامه، كل ما عليه هو إبقاء الخيارات مفتوحة أمامه وعدم التمسك بمن لا يريده.

    لعل موناكو هو الطرف الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع صاحب الـ33 سنة، ولكن الأمور هدأت بالنسبة للنادي الفرنسي، وكذلك لا يمكن استبعاد خيارات أخرى مثل بشكتاش وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

    فكرة الانتقال لبايرن تبدو مستحيلة حاليًا، لأن ذلك سيعني أنه سيعيش دور الضحية مرة أخرى في ظل تواجد مانويل نوير صاحب الـ39 سنة، الذي قاتل شتيجن لسنوات من أجل إقصائه من مكانه بمنتخب ألمانيا، وعندما حدث ذلك واعتزل دوليًا، تعرض حارس برشلونة لكم لا يصدق من الاضطرابات والإصابات.

    هناك أيضًا توتنهام يأتي كخيار منطقي ويمكنه اللعب كأساسي في ظل المستويات المتواضعة للإيطالي جولييلمو فيكاريو، والتواجد بالدوري الإنجليزي قد يزيد من فرصه في اللعب مع ألمانيا في كأس العالم 2026 والظهور كأساسي بتشكيل المدرب يوليان ناجلسمان.

    وبالنسبة للتكهنات الأقوى والأكثر احتمالًا، هي الأنباء المنتشرة حول اهتمام جيرونا بالتعاقد مع شتيجن، لتعويض الرحيل المحتمل لحارسه دومينيك ليفاكوفيتش.

    الفكرة صعبة لسبب واضح وقوي وهو راتب شتيجن "الذي يعتبر أحد أسباب استمراره مع برشلونة"، وذلك لعدم تمكن جيرونا من تحمله بالكامل، مما يجعل فكرة الإعارة حتى نهاية الموسم هي الأفضل بالنسبة له.

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن جيرونا مستعد لضم شتيجن، بشرط تحمل برشلونة الجزء الأكبر من راتبه، أو يقوم اللاعب بالتضحية من أجل تسهيل الصفقة التي تعيد له الحياة من جديد.

    أي شخص حريص على مسيرته وحلمه بالمشاركة كأساسي في كأس العالم، سيفعل ما يتطلبه الأمر للرحيل عن برشلونة إلى فريق مناسب يعيد له الثقة من جديد.

    حظوظه في كأس العالم

    بعيدًا عن أزماته على الجانب التعاقدي، شتيجن ليس بخير من فترة طويلة، الكثير من الأخطاء والإصابات، مما جعل برشلونة يتجه إلى حل جذري وهو جوان جارسيا.

    شتيجن قضى أغلب مسيرته وهو يشتكي من عدم حصوله على فرصة اللعب كأساسي لألمانيا في وجود مانويل نوير، وعندما اعتزل صاحب الـ39 سنة دوليًا، تراجع شتيجن نفسه ودخل في نفق مظلم.

    الآن الفرصة تبدو في المتناول رغم وجود منافسة قوية، ويأتي على رأسها أوليفر باومان، الخيار المفضل حاليًا للمدرب يوليان ناجلسمان، وأشركه في جميع مباريات المانشافت في تصفيات كأس العالم بالكامل.

    صاحب الـ35 سنة الذي يلعب في هوفنهايم، ظهر بمستويات مميزة ولم تهتز شباكه في التصفيات سوى 3 مرات، ولديه خاصية هامة للغاية يريدها ناجلسمان وهي إمكانية اللعب بالقدم.

    هناك أيضًا نوا أتوبولو حارس فرايبورج، وهو لاعب يحظى باهتمام واسع لدى أندية أوروبا وعلى رأسها إنتر وتشيلسي وميلان، لكنه لا يمتلك أي خبرة دولية ولم يشارك مع ألمانيا بأي مباراة.

    ألمانيا لديها كذلك أليكساندر نوبل حارس بايرن ميونخ المعار إلى صفوف شتوتجارت، ولا يمكن استبعاد إمكانية حصوله على الفرصة، ونفس الأمر بالنسبة لفين داهمين حارس أوجسبورج والذي سبق له تحقيق رقمًا قياسيًا الموسم الماضي، بالبقاء لمدة 11 ساعة دون أن تهتز شباكه في الدوري الألماني.

    وأخيرًا مع الكابوس الأسوأ لشتيجن، وهو نوير الذي اعتزل دوليًا في أغسطس 2024، وهناك مفاوضات مع الاتحاد الألماني لرجوعه في هذا القرار، ولو فعلها ستنتهي حظوظ حارس برشلونة تمامًا.

    نوير لن يعود من الاعتزال إلى دكة ألمانيا، المستويات الجيدة التي يقدمها مع بايرن وخبرته الواسعة تجعله المرشح الأقرب بمسافة، ووقتها سيكون على شتيجن التفكير في الرحيل من أجل نفسه فقط وليس المونديال!

