رغم الشائعات وأزمة الممر الشرفي .. مبابي حاول التضحية بنفسه لإنقاذ ألونسو في ريال مدريد

في حين أن الهزيمة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني حسمت مصير ألونسو في النهاية، كشفت تقارير من فرنسا أن مبابي لعب المباراة وهو يعاني من إصابة خطيرة في الركبة. كان قرار قائد المنتخب الفرنسي باللعب مجازفة محسوبة، مدفوعة برغبته الشخصية في حماية المدرب الذي أصبح معجبًا به بشدة.

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية كان مبابي يدرك تمامًا أن مواجهة الكلاسيكو في السعودية كانت ستؤثر بشكل كبير على بقاء ألونسو في منصبه، لذلك حاول التدخل إدراكًا منه أن الهزيمة ستكون المسمار الأخير في نعش المشروع.

وقرر المهاجم المشاركة رغم إصابته بتمزق في الركبة كان من المفترض أن يبعده عن الملاعب حتى 21 يناير، وجاءت هذه الخطوة كتضحية من أفضل هدافي النادي، الذي خاطر بلياقته البدنية على المدى الطويل على أمل أن تقلب مشاركته موازين القوى ضد غريمهم اللدود.