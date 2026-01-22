الدوري الإنجليزي وجهة محتملة.. ريال مدريد وأربيلوا يطلبان من أرنولد البحث عن فريق جديد!

ألكسندر-أرنولد متهم بأنه أصبح "متوقعًا" في كلا طرفي الملعب، مع استعداد ريال مدريد للتخلي عنه، بينما سبق أن طالب مدربه السابق تشابي ألونسو بمنحه المزيد من الوقت لإثبات نفسه.

وقال ألونسو قبل رحيله عن ريال: "ترنت لاعب من الطراز الأول، ونحن بحاجة إليه. هذه هي سنته الأولى، وفترة التكيف هذه أمر طبيعي. كما أنه متطلب من نفسه، وعلينا أن ندعمه خلال هذا التغيير المهم".

تم إعفاء ألونسو من مهامه التدريبية، وقد يحذو ألكسندر-أرنولد حذوه قريبًا. وذلك لأن، كما ذكرت صحيفة إل ناسيونال، "النادي يدرك أن استمراره لا معنى له وأن إطالة أمد هذه الحالة لن يؤدي إلا إلى الإضرار باللاعب والفريق نفسه". ويُزعم أن بيعه سيتم الموافقة عليه في الصيف.

يُقال إن أربيلوا أطلع ألكسندر-أرنولد على هذا الموقف في "محادثة صريحة". في خطوة وُصفت على أنها جاءت "من أجل مصلحته، حيث يجب أن يبحث عن مخرج في سوق الصيف". وقد أكد له المدرب الحالي لريال مدريد أنه لن يمنحه أي وقت للعب تحت إشرافه. ويُشار إلى أن هذا ليس "قرارًا تأديبيًا، بل قرارًا رياضيًا بحتًا".