ريال مدريد يمنح تشابي ألونسو "الفرصة الأخيرة".. وتحديد قائمة البدلاء!

في ليلة درامية بامتياز، تلقى ريال مدريد صفعة مدوية في معقله "سانتياجو برنابيو" بسقوطه أمام سيلتا فيجو بنتيجة (0-2).

افتتح السويدي الشاب ويليوت سويدبرج التسجيل بلمسة فنية رائعة في الدقيقة 53، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة على آمال الملكي بهدف ثانٍ قاتل في الدقيقة 90+3، مستغلاً الاندفاع الهجومي العشوائي والنقص العددي لأصحاب الأرض، حيث تلقى تلقى فيران جارسيا بطاقة حمراء في الدقيقة 64، ثم طُرد كاريراس في الدقيقة 90+1.

هذه الهزيمة لم تجمّد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة فحسب، بل أهدت غريمه التقليدي برشلونة (40 نقطة) فرصة ذهبية للتحليق بعيداً في الصدارة، كما بات مركز الوصافة المدريدي مهددًا، حيث يتربص فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة (لعب 15 مباراة مقابل 16 للريال)، ما وضع تشابي ألونسو في موقف معقد، إذ أعرب عن استيائه العميق عقب الخسارة، واصفاً الأداء بأنه "دون المتوقع" ويفتقر للحدة المطلوبة.

وشدد المدرب الباسكي على ضرورة طي هذه الصفحة فوراً والتركيز الكامل على مواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل لإظهار "وجه مغاير" وتعويض الجماهير الغاضبة.