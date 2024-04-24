سالم الدوسري أفضل منك وارجع إلى المقاولون .. ردود الفعل حول محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

انتهاء موسم الريدز بكابوس مفزع!

انتهى حلم ليفربول بشكل كبير في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سقط في فخ الخسارة أمام مضيفه إيفرتون بنتيجة (0-2)، اليوم الأربعاء، ليترك المنافسة على مصراعيها قائمة بين آرسنال ومانشستر سيتي.

وتفنن نجوم ليفربول في إهدار الفرص خلال مباراة إيفرتون، بينما كان التوفيز أكثر حسمًا في ديربي الميرسيسايد، حيث سجل جاراد برانثوايت ودومينيك كالفيرت ليوين هدفي الفوز، بينما تعملق الحارس بيكفورد في التصدي لهجمات الريدز.

وكان النجم المصري محمد صلاح أبرز من أهدر فرصًا لليفربول مع لويس دياز وداروين نونيز، ورغم ذلك أصر المدرب يورجن كلوب على إبقائه في الملعب حتى النهاية، دون فائدة.

وانفجرت التعليقات ضد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه عشاق الريدز بأنه سبب رئيسي في سقوط الفريق بينما سخر منه المنافسون.

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز التعليقات التي طالت النجم المصري على منصات التواصل الاجتماعي..