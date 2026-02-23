رايان رينولدز وروب ماك انتقدا التعليقات "الساذجة للغاية" حول مدرب وريكسهام فيل باركنسون

هذا هو الهدف النهائي لفريق ريكسهام، الذي حقق صعودًا سريعًا على خلفية استحواذ مذهل من قبل قائمة من كبار المستثمرين في عام 2021. حقق الفريق ثلاثة صعودات متتالية من الدوري الوطني إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يتنافس فريق باركنسون على مكان في التصفيات.

أخبر ماك موقع The Athletic مؤخرًا عن سبب عدم التفكير أبدًا في تغيير المدرب: "قال لي [باركينسون] في بداية محادثاتنا: 'الشيء الوحيد الذي أعرفه بالتأكيد هو أنك ستطردني يومًا ما'. قلت: 'حقًا؟'. قال إن كل مدرب كرة قدم يعرف أنه سيُطرد في مرحلة ما. قلت: 'حسنًا، هذا منطقي، وأنا أفهم أن هذا جزء من العمل'.

"لكنني أتحدث مع رايان طوال الوقت، ولا أرى أي سيناريو يمكن أن يؤدي إلى طرد فيل باركنسون. هذا لا معنى له. لقد كان المهندس والمبدع وراء كل هذا. من وجهة نظرنا، فهو سيظل في منصبه مدى الحياة. ما لم يجد وظيفة أخرى يرغب في شغلها، فهو مدربنا. إنه مديرنا. إنه رجلنا. أعلم أن هذا يبدو سخيفًا وربما غير مسؤول أن أقوله علنًا، لكن الحقيقة هي أن هذا هو ما نشعر به. ولقد كنا دائمًا صادقين في إظهار مشاعرنا. كنا دائمًا صادقين قدر الإمكان".