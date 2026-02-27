راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد يغيب بسبب إصابة في الرقبة بعد اصطدامه بإدواردو كامافينجا، مما يسبب صداعًا دفاعيًا لألفارو أربيلوا

وقع الحادث خلال مباراة ريال مدريد الأوروبية المثيرة ضد بنفيكا، مما جعل المشجعين يحبسون أنفاسهم. دخل المدافع الشاب أسينسيو في صراع جوي عنيف مع زميله في الفريق. وفقًا لما أوردته صحيفة ماركا، شبه المتفرجون هذا الاصطدام العنيف بحادث سيارة، حيث تحمل الشاب الإسباني وطأة القوة عندما انحنى رقبته إلى الخلف بعنف. أشارت الأضرار الجسدية الهائلة الناجمة عن الاصطدام على الفور إلى أن هذه الإصابة ليست إصابة كرة قدم عادية.

لم يضيع الطاقم الطبي للنادي أي وقت في الاستجابة للوضع المقلق على أرض الملعب. وإدراكاً لخطورة الإصابة التي تشبه إصابة الرقبة، قام الطاقم الطبي بتثبيت أسينسيو بعناية في طوق عنقي قبل نقله على نقالة خارج الملعب. تم نقله على الفور إلى مستشفى محلي لإجراء فحص طارئ، حيث تمت مراقبته عن كثب تحت إشراف كبير الأطباء في ريال مدريد، نيكو ميهيتش، لاستبعاد أي إصابة خطيرة في العمود الفقري.