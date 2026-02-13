حتى لا يقطع آخر أوصال المحبة مثلما فعل في ريال مدريد.. على راموس نسيان إشبيلية تمامًا!

أنهى خوسيه ماريا ديل نيدو رئيس نادي إشبيلية الجدل الدائر حول عودة المدافع المخضرم سيرجيو راموس إلى صفوف الفريق الأندلسي في الموسم الحالي مجهضًا أحلام الجماهير واللاعب في آن واحد.

وأوضح رئيس النادي في تصريحات رسمية وقاطعة أن الأبواب أغلقت أمام المدافع التاريخي ليس لأسباب فنية فقط بل بسبب تضارب المصالح بين طموح اللاعب في الاستثمار وبين واجبه كلاعب محترف.

وأكد أن راموس وضع شرطًا للحصول على حصة في ملكية النادي ليكون جزءًا من الإدارة المستقبلية وهو ما رآه النادي أمرًا غير ممكن في الوقت الراهن خاصة مع دخول الكيان في مرحلة انتقالية لعملية البيع والاستحواذ.