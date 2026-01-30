راموس إلى العراق؟ القوة الجوية يفاوض وميلان العقبة!

في نهاية العام، أُعلن أن راموس كان يدرس إمكانية أن يصبح مالكًا لنادٍ. ويُقال إنه جمع مجموعة من المستثمرين المقتنعين بأن الصفقة مع إشبيلية يمكن أن تتم.

يبدو أن خطوة مهمة قد اتُخذت نحو تحقيق هذا الحلم، فوفقًا لـ Cadena SER، توصل راموس وشركاؤه في العرض إلى "اتفاق مبدئي مع مجموعة المساهمين الرئيسيين في النادي".

ويُزعم أنه تم البدء في "فترة استثنائية، سيقوم خلالها الطرفان بفحص الحسابات المالية لسيفيلاي قبل محاولة إبرام اتفاق نهائي".

تعاون راموس مع رجل الأعمال الأرجنتيني مارتن إنك، المدير التنفيذي لشركة Five Eleven Capital، وهي مجموعة استثمارية أمريكية متخصصة في كرة القدم. كلاهما على دراية جيدة بكيفية عمل إشبيلية، حيث أن المدير الرياضي للنادي، أنطونيو كوردون، قد تعاون مع المجموعة في الماضي.

تشير Cadena SER إلى أن راموس "وقع خطاب نوايا مع العديد من المساهمين الرئيسيين في إشبيلية، على أن تكون الخطوة الرسمية التالية هي الاستحواذ".