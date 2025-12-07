AFP
رافينيا يخرج عن صمته.. ويعلق على شائعات انتقاله للدوري السعودي!
البارسا يواصل نتائجه الإيجابية
عاشت جماهير برشلونة ليلة كروية سعيدة أمس السبت، حيث عاد الفريق بفوزٍ عريض ومثير من معقل ريال بيتيس بنتيجة (5-3) في قمة شهدها ملعب 'لا كارتوخا'.
اللقاء كان بمثابة 'مهرجان أهداف' أثبت فيه الهجوم الكتالوني قوته الضاربة، حيث نصب فيران توريس نفسه بطلاً للقاء بتسجيله 'هاتريك' صاعق في الشوط الأول (الدقائق 11، 13، 40)، ليقتل المباراة إكلينيكياً قبل أن يضيف الموهبة روني باردغجي والفتى الذهبي لامين يامال (من ركلة جزاء) بصمتهم في الشباك.
ورغم الهشاشة الدفاعية التي سمحت لبيتيس بتقليص الفارق في اللحظات الأخيرة عبر أنتوني ودييجو يورينتي وكوتشو هيرنانديز، إلا أن القوة الهجومية للبارسا كانت كافية لحسم النقاط الثلاث.
هذا الانتصار الساحق اختتم أسبوعاً مثالياً لكتيبة 'البلوجرانا'، مانحاً الفريق دفعة معنوية هائلة، ليؤكد أن النادي يمر بفترة استقرار فني عالية، وهو ما عززه القائد رافينيا خارج الملعب بنفيه القاطع لشائعات رحيله للسعودية، ليطمئن الجماهير بأن مستقبل الفريق في أمان داخل وخارج المستطيل الأخضر.
ماذا قال رافينيا عن شائعات رحيله؟
في خطوة قطعت الشك باليقين، خرج النجم البرازيلي رافينيا عن صمته ليوجه رداً نارياً وحاسماً على التقارير التي ربطته بالرحيل إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل.
القصة بدأت عندما تداول أحد صناع المحتوى الإسبان مقطعاً عبر "إنستجرام" يدعي فيه – نقلاً عن صحيفة "سبورت" – وجود "اتفاق سري" لخروج اللاعب حال وصول عرض ضخم، وهو ما أثار حفيظة الجناح البرازيلي ليعلق بغضب وسخرية: "لا أعرف من أين تأتون بكل هذا الهراء حقاً.. حسناً، هذا الشخص الذي يخرج دائماً بأخبار كاذبة، جيد جداً".
هذا الرد العنيف لم يكن مجرد نفي عابر، بل رسالة ولاء واضحة تؤكد التزام رافينيا التام بمشروع البارسا، وتكذب أي نية لكسر عقده الذي جدده مؤخراً حتى يونيو 2028.
وبهذا التعليق، أغلق القائد البرازيلي الباب تماماً أمام إغراءات الشرق الأوسط، ليطمئن جماهير "البلوجرانا" بأن تركيزه منصب بالكامل على مواصلة التألق في "كامب نو"، واضعاً حداً للشائعات التي حاولت تعكير صفو الفوز الكبير على ريال بيتيس.
شرط يتيح رحيل رافينيا؟
على الرغم من ولاء رافينيا المعلن وتجديد عقده، يظل 'الترقب السعودي' يحيط بمستقبله في برشلونة. فقد فجرت إذاعة 'راديو كتالونيا' مفاجأة بالكشف عن 'بند سري' في عقد البرازيلي يتيح له الانتقال لدوري 'روشن' بدءاً من صيف 2026 بمبلغ منخفض مقارنة بشرطه الجزائي التعجيزي (مليار يورو).
لكن الموقف قد يتغير مستقبلاً؛ فاللاعب الذي حل خامسًا في ترتيب الكرة الذهبية الموسم الماضي بعد قيادة البارسا للثلاثية المحلية، سيبلغ الـ29 قريباً، وقد يمثل رحيله عبر هذا البند فرصة ذهبية لإنعاش خزينة النادي وتعديل سقف الرواتب.
وفي أكتوبر الماضي، كشف رافينيا أن العروض الفلكية التي تلقاها من الدوري السعودي (تحديداً الهلال والنصر) في صيف 2024 جعلته يتردد كثيراً في البقاء، نظراً لقدرتها على 'تغيير حياة عائلته بالكامل'.
إلا أن البرازيلي أكد أن الفضل في استمراره يعود للمدرب هانز فليك، الذي نجح عبر اتصالات هاتفية وجلسات مكثفة خلال فترة الإعداد في إقناعه بالتمسك بمشروع البلوجرانا.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
يواصل برشلونة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، حيث حقق الانتصار في آخر 6 مباريات، واستفاد من تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد ليعتلي الصدارة.
بعد الفوز على بيتيس، لن يلتقط رجال هانز فليك أنفاسهم، حيث يخوض الفريق مباراة مهمة لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، علمًا بأن برشلونة تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين.
عقب ذلك سيضرب البارسا موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.
وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.
