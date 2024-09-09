رافينيا الضحية وتشافي الجاني.. سر عثور فليك على النسخة الأفضل لنجم برشلونة!

يا له من أداء من قبل رافينيا!

بدأ النجم البرازيلي رافينيا الموسم بشكل مثالي مع فريقه برشلونة، وفي أربع مباريات في الدوري الإسباني لم تشكو الجماهير ولو من دقيقة أو من كرة واحدة لعبها لاعب ليدز السابق.

يأتي هذا تحت قيادة فنية جديدة برئاسة هانسي فليك المدرب الجديد لبرشلونة، حيث يلعب رافينيا أدوارًا مختلفة مع المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ.

ما هو سر تألق رافينيا؟ وكيف يختلف التعامل مع هانسي فليك عما كانت الأمور تحت قيادة تشافي؟ وكيف كان قراره في الصيف برفض الدوري السعودي أفضل له ولبرشلونة؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي: