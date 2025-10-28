المهاجم الإنجليزي فقد أهميته تحت قيادة روبن أموريم مع تدهور النتائج بشكل حاد، وفشل في بذل الجهد في التدريب وفقًا للمدرب، لكنه انضم منذ ذلك الحين إلى برشلونة على سبيل الإعارة ويتمتع بأفضل فترة له منذ أكثر من 18 شهرًا.
"أشعر بالغضب منه".. نجم مانشستر يونايتد السابق يتهم راشفورد بـ"التخاذل" في مانشستر يونايتد!
مهاجم مانشستر يونايتد السابق يدلي برأيه
لويس ساها، الذي قضى أربع سنوات ونصف مع مانشستر يونايتد بين 2004 و 2008، أشار إلى أن راشفورد لم يستجب بالطريقة الصحيحة للتحديات التي واجهته في أولد ترافورد الموسم الماضي.
وقال ساها، متحدثًا إلى موقع BetVictor: "كمحترف، عليك إيجاد الحلول، بغض النظر عما إذا كان المدرب يحبك أم لا، نواجه جميعًا لحظات يتعين علينا فيها تقديم الأداء على أرض الملعب، ولم يكن هذا هو رده. كانت هناك بالتأكيد أوقات رأيت فيها لاعبًا خارج مستواه، لا يريد أن يكون هناك، وهذا ليس طبيعيًا".
وأضاف: "ليس من الطبيعي أن تلعب بهذه الطريقة. قد ترغب في طلب الانتقال، ولكن عندما تكون في الملعب، فإنك تعمل بجد. لم يكن يعمل بجد، كان هناك شيء خاطئ بوضوح، وكان غير سعيد. لا يجب أن تدع أي شيء يسلب متعتك على أرض الملعب لأن لديك مسؤولية تجاه جماهيرك. الأمر لا يتعلق بالمدرب، أو ملاك النادي؛ إنه يتعلق بآلاف الأشخاص الذين يدفعون ثمن التذاكر. أنا أغضب لأنني أشعر أنها مضيعة، وهذا يظهر افتقارًا للمساءلة. الآن، أنا سعيد جدًا من أجله كلاعب كرة قدم، ليس فقط من أجلي، ولكن للجماهير في جميع أنحاء العالم في برشلونة الذين يمكنهم الآن الاستمتاع بلاعب رائع. ولكن، بالطبع، كمشجع لمانشستر يونايتد، أنا غاضب".
- AFP
أداء راشفورد الرائع مع برشلونة
كان راشفورد قد استمتع بأفضل موسم في مسيرته في 2022-23، مسجلاً 42 هدفًا وتمريرة حاسمة مجتمعة في 56 مباراة مع يونايتد ذلك العام. ولكن خلال الـ 18 شهرًا اللاحقة، من بداية 2023-24 حتى استبعاده من قبل أموريم في ديسمبر 2024، انخفض هذا الرقم إلى 24 فقط في 67 مباراة.
بعد إظهار لمحات في النصف الثاني من الموسم الماضي مع أستون فيلا، بدأ راشفورد بسرعة في تحقيق أرقام مذهلة مرة أخرى منذ انضمامه إلى برشلونة على سبيل الإعارة. حتى الآن، لديه 12 هدفًا وتمريرة حاسمة في 13 مباراة فقط مع البلوغرانا عبر الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. لقد سجل أربع مرات في أوروبا وحدها وصنع هدف برشلونة الوحيد في هزيمة الكلاسيكو في نهاية الأسبوع.
راشفورد كان جزءًا من المشكلة في مانشستر يونايتد
ألمح راشفورد مؤخرًا إلى أنه يعتبر "البيئة غير المستقرة" التي واجهها في مانشستر يونايتد خلال الموسمين الماضيين هي السبب وراء فقدانه المستمر لمستواه.
واشتكى قائلاً: "أشعر أنني كنت في بيئة غير مستقرة لفترة طويلة جدًا، لذا فمن الأصعب أن تكون ثابت المستوى". أدى ذلك إلى رد من قائد يونايتد السابق روي كين، الذي أشار إلى أن راشفورد كان جزءًا من المشكلة المسببة لذلك، مع مجيء وذهاب المدربين والموظفين. وقال كين خلال ظهور له على برامج ITV: "قرب نهاية وقته في يونايتد، كانت هناك مشاكل واضحة. لقد كان جزءًا من مشكلة البيئة، خاصة [كونه] أحد أكثر اللاعبين خبرة في يونايتد.
"كان يجب عليه أن يضع المعايير ويُظهر للناس الجدد في النادي كيف يكون لاعبًا في يونايتد".
- Getty Images Sport
نجم إنجلترا يرغب في البقاء مع برشلونة
يمتلك برشلونة خيار شراء راشفورد مقابل 28 مليون جنيه إسترليني فقط، وهو أرخص بكثير من 40 مليون جنيه إسترليني التي يُتوقع أن تُطلب من الأندية المنافسة، وقد أُفيد بأن الدولي الإنجليزي يرغب في الاستمرار في كاتالونيا إلى ما بعد هذا الموسم. إنه يريد البقاء ويقال إن برشلونة "يراقب الوضع عن كثب".
قال راشفورد لشبكة ESPN الأسبوع الماضي: "أنا أستمتع بنادي كرة القدم هذا وأعتقد أنه بالنسبة لأي شخص يحب كرة القدم، فإن برشلونة هو أحد الأندية الرئيسية في تاريخ اللعبة. إنه لشرف لأي لاعب".
ومع ذلك، فإن العقبة الكبيرة أمام برشلونة، الذي لم يخرج بعد من ضائقته المالية، هي القدرة على تحمل التكلفة.