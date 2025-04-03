بعد الهجوم على رابيو ووالدته .. إصدار عقوبات رسمية ضد باريس سان جيرمان

GettyGOALبعد الهجوم على رابيو ووالدته .. إصدار عقوبات رسمية ضد باريس سان جيرمانأدريان رابيوباريس سان جيرمانمارسيلياالدوري الفرنسيباريس سان جيرمان يواجه إغلاق جزئي للمدرجات بعد أن عرضت الجماهير لافتات مسيئة موجهة لوالدة اللاعب السابق أدريان رابيو خلال مباراتهم ضد مارسيليا.المقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلتم معاقبة باريس سان جيرمان بإغلاق جزئي للمدرجاتالمشجعون أساءوا إلى والدة اللاعب السابق رابيو خلال المواجهة مع مارسيليا الشهر الماضيعرضت لافتات مهينة تصفها بالعاهرةتابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱