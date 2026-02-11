تدرس رابطة الدوري السعودي للمحترفين تغيير نظام جدولة مباريات دوري روشن في الموسم المقبل (2026-2027)، بخلاف ما هو معتمد في الوقت الحالي.
نظرًا للصعوبات .. رابطة الدوري السعودي تدرس التخلي عن نظرية "عكس المرآة" في جدولة المباريات
ما القصة؟
دائمًا ما تتسبب جدولة المباريات في دوري روشن السعودي الكثير من الجدل، وما حدث في بداية الموسم الجاري خير مثال على ذلك..
بعض الأندية ادعت أن الجدولة خدمت نادي النصر بالتحديد، حيث بدأ الموسم بمواجهات التعاون، الخلود، الرياض، الاتحاد، الفتح، الحزم، الفيحاء، نيوم، الخليج والأخدود، محققًا عشرة انتصارات متتالية، قبل أن تنقطع تلك السلسلة في الجولة الـ12 بالتعادل أمام الاتفاق.
أحد من اعترضوا علانيةً كان رئيس الهلال نواف بن سعد، حيث زعم أن فريقه تضرر من جدولة مباريات الموسم الجاري، فيما ادعى استفادة العالمي.
وقال رئيس القلعة الزرقاء في تصريحاته لبودكاست "سقراط": " قال خلال تصريحاته لـ"راديو ثمانية": "فوجئت بجدولة المباريات، تخيل أن هناك خطاب وصلنا يقول إننا سنخوض مباريات في فترة معينة، دون تحديد الملعب أو الخصم، وبعد فترة نعلم خصومنا في تلك المباريات، إذًا كيف أعرف أنا آلية جدولة المباريات!، كيف يلعب الهلال في خلال شهر أمام الاتحاد والأهلي في مدينة جدة!، على الأقل من المفترض أن نواجه أحدهما في جدة والآخر في الرياض خلال هذا الشهر، والعكس صحيح في الدور الثاني".
وأضاف: "كل هذا يؤثر على عدالة المنافسة؛ يؤثر في فترات الراحة مع مراعاة أننا ننافس في دوري أبطال آسيا للنخبة كذلك، العدالة كانت موجودة سابقًا، وقتها كنا نعلم أن بطل الدوري يلتقي بالصاعد حديثًا لدوري المحترفين في الجولة الأولى، والثاني مع صاحب المركز الـ11، كانت الآليات واضحة، أما الآن فغامضة بالنسبة لنا".
رئيس القلعة الزرقاء واصل: "الهلال متضرر جدًا من جدولة مباريات الموسم الجاري، لكن هناك أندية مستفيدة من جدولة المباريات، حيث كانت مبارياتها سهلة في البداية، والجمهور رأى ذلك ويعرف. أعتقد نادي النصر مستفيد جدًا من هذه الجدولة .. مستفيد جدًا".
وأكمل: "النصراويون يقولون إنهم سيتورطون في نهاية الموسم في المباريات الكبيرة؟ (يضحك)، في نهاية الموسم ستكون كافة الفرق قد أُنهكت، وبعض الأندية تريد مجرد الحفاظ فقط على مركزها".
كيف تتم جدولة المباريات؟
رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعتمد مبدأ "عكس المرآة" في جدول المباريات في الوقت الحالي..
هذا المبدأ يعتمد على أن تكون مباريات الدور الثاني مطابقة تمامًا للدور الأول مع تبديل الملاعب فقط.
ويتم إعداد جدول الدوري وفقًا لبرنامج تُدخل من خلاله جميع البيانات من مواعيد وجاهزية الملاعب وغيرها من الاعتبارات التنظيمية، بحسب صحيفة "الرياضية".
دراسة تغيير "عكس المرآة"
بحسب صحيفة "الرياضية" فإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تدرس تطبيق الجدولة "غير المتناظرة" في الموسم المقبل من دوري روشن، مع إلغاء نظام "عكس المرآة"، أسوة بما يحدث في الدوريات الأوروبية الكبرى كالإنجليزي منها.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن سبب تفكير مسؤولي الرابطة في تطبيق الجدولة غير المتناظرة على ألا يكون ترتيب مباريات الدور الثاني متطابقة مع الدور الأول، يعود إلى صعوبة التنسيق بين الملاعب في المدن التي تستضيف مباريات دوري روشن، بخلاف صيانتها الدورية.
"الرياضية" أوضحت أن ممثلي أندية دوري روشن استمعوا بالفعل لهذا المقترح خلال ورشة عمل، أجريت الأسبوع الماضي، لمناقشة مسودة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2026-2027.
- Getty Images Sport
شكل المنافسة في دوري روشن 2025-2026
الموسم الجاري من دوري روشن وصل للجولة الـ21، مع الوضع في الاعتبار أن الجولة العاشرة لم تُلعب بعد، في ظل تأجيلها بالتزامن مع ظروف إقامة كأس العرب قطر 2025، في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر من العام الماضي، حيث تأهل المنتخب السعودي لدور نصف النهائي.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن حاليًا برصيد 50 نقطة، متفوقًا بنقطة وحيدة على النصر؛ صاحب المركز الثاني.
فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بـ47 نقطة، يليه القادسية (44)، فالتعاون (39)، الاتفاق (35)، والاتحاد سابعًا بـ34 نقطة.