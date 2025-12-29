وداعًا "ذا بيست" .. "فيفا" يعلن ثورة جديدة في جوائز الأفضل في العالم

من فترةٍ إلى أخرى أصبحنا نشهد ثورة كبيرة في عالم كرة القدم؛ سواء كان ذلك داخل أرضية المستطيل الأخضر، أو خارجه.

آخر أشكال الثورات في عالم كرة القدم؛ تم الكشف عنها رسميًا في ساعة مُتأخرة من مساء يوم الإثنين، وتتعلق بحفل جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست".

هذه الجوائز التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويًا، للأفضل في اللعبة - رجال وسيدات -؛ ستختفي تمامًا بداية من العام القادم 2026، وتحل محلها جوائز أخرى.

ويُعد النجم عثمان ديمبيلي، جناح نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، آخر المتوّجين بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2025؛ وذلك قبل الإعلان عن الجوائز الجديدة.