جوائز "ذا بيست" 2024.. سيطرة ريال مدريد وظهور ضعيف لبرشلونة في التشكيل المثالي

5 عناصر من الفريق الإسباني

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، عن التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين في العالم لعام 2024، وفقًا لما قدمه كل منهم على مدار الموسم الكروي الماضي.

وكان الاتحاد قد أجرى حفله السنوي في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيسه جياني إنفانتينو وسط مجموعة من الشخصيات الأخرى، مع غياب النجوم المرشحين عن الحفل بسبب ضيق الوقت وارتباطهم بالمسابقات المختلفة، حيث اكتفى الفائزين بالظهور في رسائل عبر مقاطع فيديو مُسجلة، باستثناء فينيسيوس جونيور لتواجده مع ريال في قطر للمشاركة في نهائي كأس إنتركونتيننتال، وكذلك مدربه كارلو أنشيلوتي.

وجاءت الاختيارات بالنسبة للفريق المثالي في حفل جوائز "ذا بيست" كالتالي ..