دي ماريا يعود إلى الملاعب مع روزاريو سنترال بعد ثمانية عشر عامًا .. هدف ودموع وصدمة في ال95!

أنخيل دي ماريا عاد ليرتدي قميص روزاريو سنترال في مباراة رسمية: استقبال مثير وهدف فوري.

ثمانية عشر عامًا: هذا هو الوقت الذي اضطر أنخيل دي ماريا إلى الانتظار قبل أن يتمكن من ارتداء قميص فريقه المفضل، روزاريو سنترال، في مباراة رسمية.

من 2007 إلى 2025، فترة طويلة جدًا لعب خلالها مع بنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، وهي بعض من أهم الفرق في أوروبا والعالم، وفاز بكل ما يمكن أن يحلم به أي لاعب، بما في ذلك كأس العالم وكأس أمريكا مرتين مع منتخب الأرجنتين.

حسنًا، عاد إل فيديو للعب مع "لا أكاديميا روزارينا" خلال مباراة في الدوري ضد جودوي كروز، وترك بصمته على الفور.