"دي لا فوينتي يعلم أن جارسيا الأفضل" .. حارس ريال مدريد السابق ومرشح رئاسي يتفقان على ظلم حارس برشلونة!

خلال الأسابيع الأخيرة، سيطر الجدل حول هوية الحارس الأساسي لمنتخب لاروخا على أغلب النقاشات الكروية، فرغم أن أوناي سيمون فرض نفسه كخيار أول منذ حقبة لويس إنريكي، إلا أن المستويات اللافتة التي يقدمها كل من جوان جارسيا ودافيد رايا وضعت مكانته كحارس لا يُمس محل تساؤل.

ويقدّم الحارسان الكتالونيان مستويات مميزة للغاية في الفترة الأخيرة مع برشلونة وآرسنال على التوالي، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أداء حارس أتلتيك بيلباو أوناي سيمون، وهو ما دفع العديد من الأصوات للمطالبة بإعادة ترتيب الأولويات في مركز حراسة مرمى المنتخب الإسباني.

وتجددت هذه القضية بقوة بعد مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، حيث أثّر الفوز العريض للفريق الكتالوني سلبًا على صورة أوناي سيمون، الذي أنهى اللقاء وقد استقبلت شباكه خمسة أهداف، ورغم أنه لم يكن مسؤولًا بشكل مباشر عن بعضها، إلا أنه ارتكب خطأً فادحًا في هدف اللاعب باردغجي.

وفي المقابل، ظهر جوان جارسيا بصورة مغايرة تمامًا، فبين قلة الفرص التي تعرض لها ونجاحه في التعامل مع المواقف القليلة الخطيرة، خرج بشباك نظيفة، وهذا الأداء، إلى جانب تألقه السابق أمام إسبانيول وفياريال، عزّز من مكانته كمرشح قوي ليكون الحارس المستقبلي للمنتخب الإسباني.