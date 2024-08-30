ركلة حاسمة وعزف منفرد .. "الأخطبوط" دي خيا يستعيد أيام الزمن الجميل وينقذ فيورنتينا بدوري المؤتمر!

أداء مميز أمام نادي بوشكاش المجري

رغم ابتعاده لمدة عام كامل عن الملاعب بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد وعدم عثوره على فريق مناسب، قرر الحارس الإسباني دافيد دي خيا العودة بأفضل صورة ممكنة.

صاحب الـ33 سنة نجح في تصدر المشهد بالمواجهة التي جمعت بين فيورنتينا وبوشكاش أكاديمي، في التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والتي أقيمت مساء أمس، الخميس، على ملعب الفريق المجري.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3 على أرض فيورنتينا، ليدخل الفريق الإيطالي مواجهة الإياب طمحًا في الفوز، ولكنه خرج بتعادل آخر بهدف لكل فريق، بتسجيل مويس كين هدف الضيوف الوحيد.

وبعد اللجوء إلى شوطين إضافيين والذهاب إلى ركلات الترجيح، تبين أن قصة دي خيا لا تزال مستمرة وأنه لم ينته به، وذلك بسبب العديد من الشواهد..