"الأمر يحتاج إلى دماء!" .. دييجو كوستا يثير الجدل بإعادة فتح ملف ركلة جزاء خوليان ألفاريز ضد ريال مدريد

ماذا قال نجم أتلتيكو مدريد الأسبق؟!..

أعاد دييجو كوستا، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الأسبق، فتح ملف ديربي العاصمة الإسبانية ضد ريال مدريد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أتلتيكو مدريد ودع دوري أبطال أوروبا 2024-2025، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام ريال مدريد بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (2-2) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وشهدت ركلات الجزاء لقطة مثيرة للجدل؛ عندما قام الحكم بإلغاء هدف خوليان ألفاريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد؛ بحجة لمسه الكرة "مرتين" قبل أن تسكن الشباك، وهو الأمر الذي يتم التشكيك فيه حتى الآن.