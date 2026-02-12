"بعد 6 أشهر في برشلونة أصبت بالاكتئاب" .. نجم إسبانيا السابق يهاجم "لا ماسيا"

تحدث كابيل، الذي كان يُعتبر في يوم من الأيام أحد المواهب في كرة القدم الإسبانية، في بودكاست "Offsiders" عن تجربته السيئة في مركز التدريب لا ماسيا خلال فترة وجوده في برشلونة.

كابيل، الذي ظهر لأول مرة في الدوري الإسباني مع إشبيلية في عام 2004 وهو في سن 16 عامًا و8 أشهر و8 أيام، كان قد وقع عقدًا مع النادي الكتالوني قبل أربع سنوات.

اعترف كابيل بأنه "مر بوقت عصيب" وقال: "بعد ستة أشهر في لا ماسيا، أصبت بالاكتئاب". روى أنه "لم يكن لديه حتى هاتف محمول" في ذلك الوقت، لكن نادي برشلونة زوده به لمساعدته على التغلب على حنينه إلى وطنه: "كان هاتفًا قديمًا، لكنني استخدمته للاتصال بوالدي. وكان هذا هو روتيني اليومي: كنت أتحدث مع أمي في المساء وأبكي كالطفل".

لم يستطع كابيل الصمود سوى بضعة أشهر في أكاديمية برشلونة. "بعد خمسة أو ستة أشهر، قررت العودة إلى قريتي. لم يكن الوقت مناسبًا بالنسبة لي. تراجعت كرة القدم إلى الخلف لأنني كنت بحاجة إلى دفء عائلتي".