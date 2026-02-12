"بعد 6 أشهر في برشلونة أصبت بالاكتئاب" .. نجم إسبانيا السابق يهاجم "لا ماسيا"

دييجو كابيل، البالغ من العمر 37 عامًا اليوم، والذي لعب خلال مسيرته الاحترافية التي انتهت في عام 2023 مع أندية مثل إشبيلية وسبورتنج وأندرلخت، تحدث بوضوح عن انتقاله إلى نادي برشلونة. في ذلك الوقت، كان اللاعب الذي شارك مرتين مع المنتخب الإسباني لا يزال طفلاً.
نجم إسبانيا السابق يهاجم "لا ماسيا"
فترة صعبة في برشلونة
تحدث كابيل، الذي كان يُعتبر في يوم من الأيام أحد المواهب في كرة القدم الإسبانية، في بودكاست "Offsiders" عن تجربته السيئة في مركز التدريب لا ماسيا خلال فترة وجوده في برشلونة.
كابيل، الذي ظهر لأول مرة في الدوري الإسباني مع إشبيلية في عام 2004 وهو في سن 16 عامًا و8 أشهر و8 أيام، كان قد وقع عقدًا مع النادي الكتالوني قبل أربع سنوات.
اعترف كابيل بأنه "مر بوقت عصيب" وقال: "بعد ستة أشهر في لا ماسيا، أصبت بالاكتئاب". روى أنه "لم يكن لديه حتى هاتف محمول" في ذلك الوقت، لكن نادي برشلونة زوده به لمساعدته على التغلب على حنينه إلى وطنه: "كان هاتفًا قديمًا، لكنني استخدمته للاتصال بوالدي. وكان هذا هو روتيني اليومي: كنت أتحدث مع أمي في المساء وأبكي كالطفل".
لم يستطع كابيل الصمود سوى بضعة أشهر في أكاديمية برشلونة. "بعد خمسة أو ستة أشهر، قررت العودة إلى قريتي. لم يكن الوقت مناسبًا بالنسبة لي. تراجعت كرة القدم إلى الخلف لأنني كنت بحاجة إلى دفء عائلتي".
كابيل انطلق في إشبيلية
كما تذكر كابيل بداياته مع إشبيلية، الذي انتقل إليه عام 2003 وسجل خلال أربع سنوات كلاعب محترف 12 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة في 173 مباراة رسمية. "أتذكر أول تدريب لي ضد داني ألفيش. لقد رفعني مترين في الهواء".
وأكد كابيل أنه كان يتدرب في إشبيلية "مع لاعبين يلعبون في الدوري الإسباني منذ عشر سنوات"، مضيفًا: "لقد تعاملوا معي بقسوة، لكن كان عليّ أن أستجمع قواي وأستمر، لأن هذا هو بالضبط ما كان ينتظرني في الدوري الإسباني. كنت لا أزال طفلاً، لكنني كنت ألعب مع رجال. إذا كنت تريد حقًا أن تتحسن، عليك أن تنضج في هذا الصدد. بالنسبة لي، كانت تلك مرحلة تعلمت فيها الكثير وتطورت فيها بشكل كبير".
كابيل لعب أيضًا مع إسبانيا
حتى اليوم، لا يزال كابيل ثاني أصغر لاعب يشارك لأول مرة في تاريخ نادي إشبيلية. لا يتفوق عليه سوى خوسيه أنطونيو رييس، الذي توفي في عام 2019 عن عمر 35 عامًا، والذي شارك لأول مرة في يناير 2000 في سن 16 عامًا وأربعة أشهر و29 يومًا في مباراة خسرها فريقه 1-2 أمام ريال سرقسطة.
انتقل كابيل في النهاية إلى لشبونة للعب مع سبورتنج في عام 2011، حيث بقي حتى عام 2015. بعد ذلك، انتقل إلى إيطاليا للعب مع جنوى. عبر أندرلخت، عاد إلى وطنه في عام 2018 للعب مع إكستريمادورا. ثم أنهى مسيرته المهنية بفترة قصيرة مع بيركيركارا في مالطا وبيديس إيرودوتو في كريت.
في عام 2008، لعب لأول مرة مع المنتخب الإسباني تحت قيادة فيسنتي ديل بوسكي. في فوز إسبانيا 3-0 على الدنمارك، نجح كابيل، الذي دخل الملعب كبديل، في تسجيل تمريرتين حاسمتين في 45 دقيقة من اللعب.
دييجو كابيل: نظرة عامة على مسيرته الاحترافية
- 2004-2011: نادي إشبيلية
- 2011-2015: سبورتنج
- 2015-2016: جنوى
- 2016-2017: نادي أندرلخت
- 2018-2019: إكستريمادورا
- 2020: نادي بيركيركارا
- 2022: بيدس إيرودوتو