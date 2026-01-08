دييجو سيميوني يستفز فينيسيوس بعبارة مثيرة في ديربي مدريد: "فلورنتينو بيريز سيطردك .. تذكر ذلك لاحقًا"!

شهدت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة في السعودية أحداثًا مثيرة خارج إطار اللعب، حيث دخل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في أكثر من حوار جانبي مع نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

والتقطت الكاميرات لحظات بدا فيها أن مدرب أتلتيكو مدريد، يحاول التأثير على اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور ويسعى لإخراجه عن تركيزه داخل الملعب.

وفرض ريال مدريد تقدمه في النتيجة على أتلتيكو مدريد من الدقيقة الثانية في اللقاء، عبر تسديدة صاروخية أطلقها اللاعب الأوروجواياني فيدي فالفيردي، قبل أن يضاعف رودريجو جويس التقدم للملكي بهدف ثانٍ في الدقيقة 55، إلا أن أتلتيكو قلص الفارق عبر ألكسندر سورلوث بعد 3 دقائق فقط.