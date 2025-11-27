Getafe CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
ليس آرسنال ولا بايرن ميونخ.. سيميوني يختار فريق مفاجىء للأقوى في دوري الأبطال

ليس بايرن ميونخ أو آرسنال

أثار دييجو سيميوني الجدل حول دوري أبطال أوروبا عندما وصف إنتر بجرأة بأنه "أقوى فريق" في المسابقة، حتى بعد أن تغلب عليه أتلتيكو مدريد بهدف دراماتيكي في الدقيقة 93 على ملعب واندا متروبوليتانو.

و تأتي تصريحات الأرجنتيني في الوقت الذي يحافظ فيه آرسنال على سجله المثالي في البطولة، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى حملة تتغير فيها الزخم والأداء والتوقعات كل أسبوع.

  • أتلتيكو يفاجئ إنتر، لكن سيميوني يثني على لاعبين آخرين

    حافظ لوس كولتشونيروس على آماله في دوري أبطال أوروبا بفوزه الدرامي 2-1 على إنتر، الذي حسمه خوسيه ماريا خيمينيز بضربة رأس قوية في الدقيقة 93. ارتقى الأوروجواياني أعلى من الجميع لتسديد ركلة ركنية من أنطوان جريزمان، منهياً مباراة مثيرة تقلبت فيها النتيجة طوال الليل. 

    في وقت سابق، افتتح خوليان ألفاريز التسجيل لصالح أصحاب الأرض قبل أن يعادل بيوتر زيلينسكي النتيجة لصالح النيرازوري، مما مهد الطريق لنهاية مثيرة. وبهذا الفوز، الثالث لأتلتي في المسابقة، ارتفع رصيده إلى 9 نقاط، ليحافظ على أمله الضئيل ولكن الحقيقي في الوصول إلى دور الـ16 دون الحاجة إلى خوض مباراة فاصلة.

     في المقابل، تعرض الضيوف لأول هزيمة لهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تحت قيادة كريستيان كيفو. ومع ذلك، لم يكن نبرة سيميوني بعد المباراة نبرة منتصرة على الإطلاق.

    على الرغم من فوز آرسنال على بايرن ميونخ 3-1 ليظل الفريق الوحيد الذي يحافظ على سجله الخالي من الهزائم، وعلى الرغم من هزيمة أتلتيكو 4-0 أمام الجانرز في وقت سابق من الموسم، رفض سيميوني اعتبار فريق ميكيل أرتيتا معيارًا أوروبيًا. بدلاً من ذلك، قدم حكمًا حازمًا وغير متوقع بشأن من يتصدر المجموعة مع اقتراب المرحلة الحاسمة من المسابقة. مع تلاشي الاحتفالات في ملعب ميتروبوليتانو، حوّل الأرجنتيني التركيز من النتيجة إلى الصورة الأوروبية الأكبر، وخلقت تعليقاته اللحظة المثالية لإعلانه الذي احتل عناوين الصحف.

    "إنتر هو أقوى فريق في دوري أبطال أوروبا" .. سيميوني

    قبل الاحتفال بفوز أتلتيكو الكبير، أوضح سيميوني أين يرى القوة الحقيقية في أوروبا في الوقت الحالي. وفي حديثه إلى Prime Video بعد صافرة النهاية، قال: "لا شك في ذلك، إنتر هو أقوى فريق في دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي".

    ثم تحدث عن طريقة أتلتيكو في التعامل مع المباراة وتأثير البدلاء: "لهذا السبب لعبنا الشوط الأول بهدف إعاقة لعبهم. كنا نعلم أننا في الشوط الثاني سنتمكن من إظهار كل ما لدينا، بفضل لاعبين من الطراز الرفيع مثل جريزمان وسورلوث ونيكو جونزاليس، الذي قدم أداءً رائعًا وسمح لنا بتسجيل الهدف في اللحظة الأخيرة. كان ذلك رائعًا، لكن الفكرة، بغض النظر عن النتيجة، كانت هي نفسها. لا أعرف كيف أعيش في منطقة الراحة الخاصة بي؛ أفضل البقاء على هذا النحو. عليك أن تعمل بإيمان وحب وجودة. لدي لاعبون يتبعونني، وهذا أمر بالغ الأهمية لكل مدرب. اليوم، كان هناك مهاجمون على مقاعد البدلاء يريدون المشاركة في التشكيلة الأساسية، وعندما شاركوا، أظهروا قيمتهم".

  • مديح من مديرهم المستقبلي؟

    إعجاب المدرب البالغ من العمر 55 عامًا بإنتر لم يأت من فراغ. لا تزال علاقته بالنيرازوري عميقة، وقد تصدرت أخباره عناوين الصحف عشية المباراة. عندما سُئل بصراحة عن إمكانية تدريب إنتر في المستقبل، قدم مدرب أتلتيكو أحد أكثر الإجابات صراحة في مسيرته.

    بثقة هادئة، قال: "لا يعتمد الأمر عليّ فقط، لكن في مسيرتي التدريبية، أستطيع أن أتخيل نفسي أدير إنتر يوماً ما. أعتقد أن ذلك سيحدث يوماً ما".

    تؤكد هذه التعليقات، إلى جانب إشادته الكبيرة بعد المباراة، على التقدير الذي يكنه سيميوني لنادي الدوري الإيطالي. كما تضع حكمه في سياقه الصحيح: قد يكون أتلتيكو قد هزم إنتر، لكنه لا يزال يعتبره الفريق الأكثر اكتمالاً وتوازناً في أوروبا، حتى قبل آرسنال، الذي لم يختره على الرغم من بدايته المثالية في دوري أبطال أوروبا.

    لقد كان أداء لوس روجيبانكوس متقلبًا في أوروبا هذا الموسم، حيث تخللته انتصارات قوية وإخفاقات فادحة، وتعكس كلمات سيميوني احترامه لهيكل إنتر واعترافه بعدم اتساق فريقه.

  • Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    أتلتيكو يعود إلى السباق لكن اختبارات أصعب تنتظره

    الفوز المتأخر لأتلتيكو رفع رصيده إلى 9 نقاط، مما أبقى على آماله الضئيلة ولكن الواقعية في الوصول إلى دور الـ16. جاء هذا الفوز في وقت حرج، حيث كانت حملة الفريق في دوري أبطال أوروبا على المحك. سيحاول سيميوني الآن نقل هذا الزخم إلى الدوري المحلي. يعود أتلتيكو إلى الدوري الإسباني يوم السبت بمباراة على أرضه ضد ريال أوفييدو، بهدف استقرار أدائه في الدوري وبناء الثقة قبل التحدي الأوروبي المقبل.

    تستأنف رحلة دوري أبطال أوروبا في 9 ديسمبر، عندما يسافر الفريق لمواجهة آيندهوفن، في مباراة قد تحدد ما إذا كانت هذه الحملة المتجددة ستصبح مسيرة حقيقية في الأدوار الإقصائية أم موسمًا آخر من الفرص الضائعة. لكن في الوقت الحالي، أوضح الأرجنتيني موقفه بوضوح: إنتر هو الفريق الذي يجب هزيمته، وهزيمته عززت قناعته.