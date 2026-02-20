دين هاوسن | إصابات وإيقافات: الأسوأ حظا في ريال مدريد.. بوابة مجده هي ذاتها الخاصة بنحسه!

أكدت الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها المدافع الإسباني دين هاوسن تعرضه لإصابة عضلية في ساقه اليمنى وتحديدًا في العضلة النعلية عقب مشاركته في المباراة التي جمعت ريال مدريد بفريق بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

بناء على هذه النتائج المعملية الدقيقة تأكد غياب قلب الدفاع الشاب بشكل قاطع عن المواجهة المقبلة للفريق في بطولة الدوري الإسباني أمام فريق أوساسونا العنيد.

لم يوضح ريال مدريد في بيانه المدة الزمنية الدقيقة التي سيقضيها بعيدًا عن الملاعب الخضراء حيث ترتبط عودته للتدريبات الجماعية بمدى استجابته السريعة للبرنامج التأهيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هناك شكوك أيضًا بشأن مشاركته في مواجهة بنفيكا.

هذه الإصابة الجديدة تأتي لتعمق جراح اللاعب الذي يمر بفترة حرجة ومليئة بالتحديات منذ ارتدائه قميص الفريق وتطرح تساؤلات جدية حول قدرته المطلقة على الحفاظ على جاهزيته.