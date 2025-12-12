FBL-ITA-SERIE A-VERONA-INTERAFP
علي سمير

انفصل عن جورج مينديش .. لاعب إنتر يشعل المنافسة بين برشلونة ومانشستر سيتي وشرطه الجزائي يُسهل رحيله

علامة قد تشير إلى احتمالية رحيل اللاعب في الصيف

أثار دينزل دومفريس انتباه الأندية الأوروبية الكبرى بعد أن أجرى تغييرًا مهمًا في تمثيله. فقد انفصل الظهير الجناح لإنتر ميلان عن الوكيل الشهير جورج مينديش، في خطوة تتزامن مع تفعيل بند مغري في عقده ينص على إمكانية انتقاله في الصيف المقبل.

 ويتابع برشلونة ومانشستر سيتي الوضع عن كثب بينما يبحث الهولندي عن خطوته التالية، تمهيدًا لمحاولة الحصول على خدماته.

  • دومفريس يغير وكيل أعماله

    قد يكون مشهد سوق الانتقالات الصيفي قد تغير بشكل كبير بعد التطورات التي حدثت في ميلانو. فقد قرر دومفريس، اللاعب الدولي الهولندي الذي كان لاعبًا أساسيًا في الجناح الأيمن لإنتر ميلان، قطع علاقاته مع وكالته.

     وفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" ختار المدافع إنهاء علاقته المهنية مع وكالة Gestifute التابعة لمينديش، واختار أن يسلك مسارًا مختلفًا فيما يتعلق بإدارة مسيرته المهنية.

    يُنظر إلى هذا القرار في جميع أنحاء أوروبا على أنه إشارة واضحة على نية اللاعب. تاريخياً، غالباً ما يغير اللاعبون وكلاء أعمالهم عندما يسعون إلى الانتقال أو يسعون إلى تسهيل انتقال معين فشل وكلاؤهم الحاليون في تحقيقه. 

    بالنسبة لدومفريس، الذي طالما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني، فإن سيطرته على مستقبله تشير إلى أنه يستعد لمغادرة سان سيرو في نهاية الموسم الحالي.

    • إعلان
  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    عودة الشرط الجزائي

    الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذا التطور بالنسبة للمهتمين المحتملين هو التفاصيل التعاقدية التي عادت إلى الظهور جنبًا إلى جنب مع تغيير الوكلاء. ذكرت الصحيفة الإيطالية أن بندًا محددًا في العقد ينص على إعادة تفعيله خلال فترة محدودة في يوليو. في حين أن الشروط الجزائية في كرة القدم الحديثة غالبًا ما تكون بمبالغ خيالية تهدف إلى ردع المشترين، فإن هذا البند محدد بمبلغ 25 مليون يورو (22 مليون جنيه إسترليني) وهو مبلغ في متناول الجميع.

    بالنسبة لظهير جناح متمرس يتمتع بخبرة في نهائيات دوري أبطال أوروبا وسجل حافل في الدوري الإيطالي، يمثل هذا المبلغ فرصة سوقية كبيرة. في عصر يمكن فيه للاعبين الظهيرين الحصول على رواتب أعلى بكثير، فإن الحصول على لاعب أساسي بمواصفات دومفريس البدنية بأقل من نصف هذا المبلغ يعتبر صفقة نادرة. ووفقًا للتقارير، تم التفاوض على هذا الشرط خلال محادثات تجديد عقده الأخيرة لضمان أنه إذا رغب في الرحيل، فلن يكون سعره باهظًا، بينما سيظل إنتر ميلان يضمن ربحًا على استثماره الأولي.

  • اهتمام برشلونة ومانشستر سيتي

    وقد أثار هذا التطور اهتمام برشلونة ومانشستر سيتي بشكل خاص. فالعملاق الكتالوني يهتم منذ فترة طويلة باللاعب الهولندي. ونظراً لأن القيود المالية المعروفة التي يواجهها النادي لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في استراتيجية التعاقدات، فإن التعاقد مع لاعب رفيع المستوى مقابل مبلغ ثابت ومنخفض التكلفة يتناسب تماماً مع وضع النادي.

    في الوقت نفسه، يبحث مانشستر سيتي عن إعادة هيكلة دفاعه على المدى الطويل. لا يزال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يبحث عن خليفة دائم لكايل ووكر بعد رحيله، ويبحث في السوق عن لاعب متمرس يمكنه الانضمام إلى الفريق على الفور. يقدر بيب جوارديولا القدرات البدنية والقدرة على الوصول في اللحظات الحاسمة إلى منطقة الجزاء، ويبدو أن دومفريز يلائم هذه المتطلبات. حقيقة أنه لن تكون هناك حاجة إلى مفاوضات مع إنتر - مجرد تفعيل الشرط - تجذب رغبة مانشستر سيتي في إتمام صفقة نظيفة وسريعة.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FC Internazionale v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    مشاكل الإصابات وموقف إنتر

    ومع ذلك، فإن الصورة الحالية مشوشة بعض الشيء بسبب مخاوف تتعلق بلياقته البدنية. دومفريس غائب حالياً بسبب إصابة عضلية، مما أدى إلى تراجع احتمالات رحيله في يناير. من جانبه، يركز إنتر على تعافيه، على أمل أن يستعيد لياقته البدنية الكاملة قبل المباريات الحاسمة بعد عيد الميلاد.

    وبحسب ما ورد، فإن إدارة النادي قد استسلمت لاحتمال فقدانه. فهم يدركون أن شرط التحرير يجعل القرار خارج عن سيطرتهم. إذا اتفق اللاعب وممثلوه الجدد على الشروط الشخصية مع نادٍ مستعد لدفع 25 مليون يورو، فلن يكون لدى النيرازوري أي سلطة لمنعه.

    في الوقت الحالي، ينصب التركيز على إعادة التأهيل. يعمل دومفريس بشكل منفصل عن المجموعة الرئيسية في أبيانو جنتيل، بهدف العودة إلى الملعب قبل نهاية العام. لكن في الخلفية، بدأت الآلية الخاصة برحيله في الصيف تعمل. 

    وبتركه مينديش، مهد الطريق لاستراتيجية تفاوضية جديدة. مع وجود سعر منافس معلّق فوق رأسه واحتياج اثنين من أكبر الأندية الأوروبية إلى تعزيزات في الجانب الأيمن، يبدو أن الظهير الجناح سيكون أحد أكثر الأسماء التي سيتحدث عنها الجميع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

0