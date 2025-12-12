انفصل عن جورج مينديش .. لاعب إنتر يشعل المنافسة بين برشلونة ومانشستر سيتي وشرطه الجزائي يُسهل رحيله

ومع ذلك، فإن الصورة الحالية مشوشة بعض الشيء بسبب مخاوف تتعلق بلياقته البدنية. دومفريس غائب حالياً بسبب إصابة عضلية، مما أدى إلى تراجع احتمالات رحيله في يناير. من جانبه، يركز إنتر على تعافيه، على أمل أن يستعيد لياقته البدنية الكاملة قبل المباريات الحاسمة بعد عيد الميلاد.
وبحسب ما ورد، فإن إدارة النادي قد استسلمت لاحتمال فقدانه. فهم يدركون أن شرط التحرير يجعل القرار خارج عن سيطرتهم. إذا اتفق اللاعب وممثلوه الجدد على الشروط الشخصية مع نادٍ مستعد لدفع 25 مليون يورو، فلن يكون لدى النيرازوري أي سلطة لمنعه.
في الوقت الحالي، ينصب التركيز على إعادة التأهيل. يعمل دومفريس بشكل منفصل عن المجموعة الرئيسية في أبيانو جنتيل، بهدف العودة إلى الملعب قبل نهاية العام. لكن في الخلفية، بدأت الآلية الخاصة برحيله في الصيف تعمل.
وبتركه مينديش، مهد الطريق لاستراتيجية تفاوضية جديدة. مع وجود سعر منافس معلّق فوق رأسه واحتياج اثنين من أكبر الأندية الأوروبية إلى تعزيزات في الجانب الأيمن، يبدو أن الظهير الجناح سيكون أحد أكثر الأسماء التي سيتحدث عنها الجميع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.