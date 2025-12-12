انفصل عن جورج مينديش .. لاعب إنتر يشعل المنافسة بين برشلونة ومانشستر سيتي وشرطه الجزائي يُسهل رحيله

قد يكون مشهد سوق الانتقالات الصيفي قد تغير بشكل كبير بعد التطورات التي حدثت في ميلانو. فقد قرر دومفريس، اللاعب الدولي الهولندي الذي كان لاعبًا أساسيًا في الجناح الأيمن لإنتر ميلان، قطع علاقاته مع وكالته.

وفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" ختار المدافع إنهاء علاقته المهنية مع وكالة Gestifute التابعة لمينديش، واختار أن يسلك مسارًا مختلفًا فيما يتعلق بإدارة مسيرته المهنية.

يُنظر إلى هذا القرار في جميع أنحاء أوروبا على أنه إشارة واضحة على نية اللاعب. تاريخياً، غالباً ما يغير اللاعبون وكلاء أعمالهم عندما يسعون إلى الانتقال أو يسعون إلى تسهيل انتقال معين فشل وكلاؤهم الحاليون في تحقيقه.

بالنسبة لدومفريس، الذي طالما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني، فإن سيطرته على مستقبله تشير إلى أنه يستعد لمغادرة سان سيرو في نهاية الموسم الحالي.