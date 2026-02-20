ديلي ألي يعود إلى توتنهام! لاعب خط الوسط الحر سيظهر بشكل خاص مع توتنهام بينما يستمر البحث عن نادٍ جديد

ديلي يفضل ألا يكون هناك فاصل في جدوله الزمني يسمح له بالعودة إلى شمال لندن. تم تسريحه من كومو في سبتمبر 2025 - بعد أن شارك في مباراة واحدة فقط كبديل وحصل على بطاقة حمراء - ومنذ ذلك الحين وهو لاعب حر.

وقد تم تحذيره من أنه لن يكون من السهل الحصول على عقد آخر بعد أن شارك في عدد محدود من المباريات خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال المدافع السابق لتوتنهام ستيفان كار لـ GOAL عن محاولة ديلي العثور على نادٍ جديد: "من المخيف كيف انحدر مستواه. إنه يبلغ من العمر 29 عامًا فقط، وقد تجاوز للتو ذروة مستواه، لكن عدد المباريات التي لعبها في السنوات القليلة الماضية قليل جدًا.

"الأمر صعب للغاية. لا يختلف الأمر عن الإصابة، فأنت تقوم بكل التدريبات وتستغرق العودة إلى اللياقة البدنية وقتًا طويلاً. لقد فاته الكثير من كرة القدم. من طريقة كلامه، يبدو أنه لا يزال متعطشًا. لكن فرصه أصبحت ضئيلة للغاية الآن.

"سواء أعطاه شخص آخر فرصة... إنه لاعب من الطراز الرفيع، لعب لمنتخب إنجلترا، لكن هذا أصبح من الماضي الآن. المهم هو الحاضر، وهو لم يلعب ولم يقدم أداءً جيدًا. هذه هي فرصته الأخيرة. سواء حصل على فرصة جيدة أخرى، أو كان لديه الرغبة في ذلك...

"أينما انتهى به المطاف، لن يكون له الخيار. قد تكون تجربة حيث عليك أن تثبت نفسك. السؤال هو ما إذا كان لديه الشجاعة لذلك. لقد مررت بنفسي بتجربة المشاركة في تجربة. بالنسبة لي، لم يزعجني ذلك. إنه أمر صعب للغاية، إنها حالة مختلفة. لا أعرف هذا الشاب، ولا شخصيته، ولا الأشخاص المحيطين به. لقد سقط من نعيمه بشكل دراماتيكي. من الصعب جدًا العودة. أعلم أن عقلك يقول ذلك، لكن جسده لن يقول ذلك لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة وهو غير معتاد على ذلك".