ديك أدفوكات يستقيل من منصب مدرب كوراكاو لسبب مؤلم قبل أربعة أشهر فقط من المشاركة التاريخية في كأس العالم
كوراكاو تتلقى ضربة قوية في تصفيات كأس العالم
كشف المدرب السابق لفريق رينجرز وسندرلاند أن رحيله مدفوع بأسباب شخصية تتعلق بصحة ابنته. أدفوكات، الذي يتمتع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من أربعة عقود، فضل واجباته الأبوية على فرصة قيادة منتخب وطني في أكبر مسابقة كروية في العالم. وقال أدفوكات في بيان صحفي صادر عن الاتحاد الكوراكي لكرة القدم (FFK): "لطالما قلت إن الأسرة تأتي قبل كرة القدم. لذا فإن هذا قرار طبيعي. ومع ذلك، سأفتقد كوراكاو وشعبها وزملائي هناك كثيرًا".
إنجاز تاريخي لم يكتمل
ستبقى فترة ولاية أدفوكات في الذاكرة بفضل إنجاز رياضي هائل، حيث قاد هذه الدولة الجزرية الصغيرة خلال حملة تصفيات CONCACAF الشاقة. في نوفمبر، قاد الفريق إلى مكانة تاريخية في النهائيات، مما جعلها أصغر دولة على الإطلاق تشارك في كأس العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة فقط. على الرغم من غيابه عن المباراة الحاسمة ضد جامايكا بسبب ظروف عائلية، إلا أن تأثيره على صعود الفريق إلى الصدارة لا يزال لا يمكن إنكاره.
وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب "الجنرال الصغير" عن فخره الكبير بالإرث الذي يتركه لكرة القدم في كوراكاو. وقال أدفوكات: "أعتبر تأهل أصغر دولة في العالم في تصنيف الفيفا إلى كأس العالم أحد أبرز إنجازات مسيرتي المهنية. أنا فخور بلاعبيّ وموظفيّ وأعضاء مجلس الإدارة الذين آمنوا بنا".
تفويت فرصة تسجيل رقم قياسي في كأس العالم
بعد استقالته الآن، لن يدخل اسم أدفوكات في كتب التاريخ باعتباره قد حقق إنجازًا تاريخيًا في طول مدة خدمته كان من المقرر أن يصل إليه في يونيو المقبل. ففي سن 78 عامًا، كان في طريقه ليصبح أقدم مدرب يقود فريقًا في نهائيات كأس العالم. ولا يزال هذا الرقم القياسي مسجلاً باسم الأيقونة الألمانية أوتو ريهاجل، الذي كان يبلغ من العمر 71 عامًا و317 يومًا عندما أشرف على المباراة النهائية لليونان خلال بطولة 2010 في جنوب إفريقيا. ونظرًا لتاريخ أدفوكات في العودة من التقاعد، يبقى أن نرى ما إذا كان سيعود إلى خط الملعب أم لا.
وقد تفاعلت الاتحاد الكوراكاوي لكرة القدم (FFK) بتفهم تام مع موقف مدربها المغادر، وركزت على امتنانها له لعمله التحوّلي. وقال رئيس الاتحاد جيلبرت مارتينا: "لا يسعنا سوى احترام قراره. لقد كتب ديك تاريخًا مع المنتخب الوطني لكرة القدم. وستظل كوراكاو ممتنة لديك إلى الأبد".
فريد روتن يقود الموجة الزرقاء
مع اقتراب المباراة الافتتاحية ضد ألمانيا في 14 يونيو، تحرك الاتحاد الكوراكي لكرة القدم بسرعة لتعيين خليفة لضمان الاستقرار. تم تأكيد تعيين فريد روتن، المدير الفني السابق لفريق PSV وشالكه البالغ من العمر 63 عامًا، كمدرب رئيسي جديد. سيتولى روتن قيادة الفريق الذي سيواجه أيضًا الإكوادور في 21 يونيو وكوت ديفوار في 25 يونيو في المجموعة E.
تأتي هذه المرحلة الانتقالية في وقت حرج بالنسبة لكورتوا، حيث تستعد لخوض حملة ستشاهدها الملايين حول العالم. ورغم أن خبرة أدفوكات التكتيكية ستكون مفتقدة، إلا أن الأساس الذي بناه يوفر لروتن فريقًا تنافسيًا جاهزًا لاختبار نفسه ضد النخبة. يترقب عالم كرة القدم الآن ليرى ما إذا كان "الموج الأزرق" سيكرم عمل أدفوكات بإحداث مفاجأة على أكبر مسرح على الإطلاق، حتى لو كان مهندسه الرئيسي يشاهد المباراة من منزله مع عائلته.
