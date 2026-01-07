أنصف ديكو وجعلنا ننسى لامين يامال! .. روني بردغجي "دجاجة برشلونة" التي باضت ذهبًا لمن حوله وفضحت حارس بيلباو أمام مدرب إسبانيا

"الأشياء لا تتأخر بل يختار الله لها موعدها الصحيح"!.. هذا قدر الإنسان في الحياة؛ وهو ما شاهدناه بوضوح في بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، والتي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

القدر منح النجم السويدي روني بردغجي، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، فرصة المشاركة "أساسيًا" في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضد النادي الباسكي أتلتيك بيلباو.

مشاركة بردغجي ضد بيلباو؛ جاءت بسبب معاناة جوهرة برشلونة لامين يامال من مشاكل بدنية، في اليومين الماضيين.

ولم يخيب النجم السويدي الصغير آمال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة؛ حيث أبدع بشكلٍ كبير ضد النادي الباسكي، وقاد فريقه للفوز (5-0).

وبهذه النتيجة.. تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني رسميًا؛ في انتظار الفريق المُتأهل من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقررة مساء يوم الخميس.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور روني بردغجي المبهر ضد أتلتيك بيلباو، على أرضية ملعب "الإنماء" في مدينة جدة - حيث يُقام السوبر الإسباني -..