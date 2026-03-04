ديفيد وفيكتوريا بيكهام يرسلان رسائل حب إلى ابنهما بروكلين في عيد ميلاده السابع والعشرين وسط خلاف عائلي

في خطوة فاجأت الكثيرين بعد الخلاف العلني الأخير بين أفراد العائلة، احتفل ديفيد وفيكتوريا بعيد ميلاد بروكلين السابع والعشرين على إنستغرام. نشر قائد منتخب إنجلترا السابق وأسطورة مانشستر يونايتد صورة طفولة تبعث على الحنين لابنه الأكبر، مستخدماً بشكل واضح لقب طفولته "باستر" في تعليق كتب فيه ببساطة: "اليوم يبلغ 27 عاماً. عيد ميلاد سعيد يا باستر. نحن نحبك x". وحذت فيكتوريا حذوه على الفور، حيث شاركت الصورة نفسها إلى جانب صورة عفوية للثنائي وهما يضحكان معًا، مصحوبة بسلسلة من رموز القلوب ورسالة حب غير مشروط. وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا بروكلين، نحن نحبك كثيرًا".

يأتي هذا العرض العلني للمودة في مرحلة حرجة لسلالة "براند بيكهام". قبل ستة أسابيع فقط، أصدر بروكلين - الذي يقيم الآن في الولايات المتحدة مع زوجته نيكولا بيلتز - بيانًا غير مسبوق من ست صفحات قطع فيه علاقاته مع والديه بشكل فعلي. يبدو أن رسائل عيد الميلاد هي محاولة استراتيجية أو ربما شخصية للغاية من قبل ديفيد وفيكتوريا لسد الفجوة، حيث لم تظهر العائلة معًا علنًا منذ العرض الأول لفيلم ديفيد الوثائقي في لندن عام 2023.