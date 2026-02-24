Getty Images
ترجمه
ديفيد مويس يثني على "الرائع" سين لامينز بعد فوز مانشستر يونايتد بصعوبة على إيفرتون، حيث نجح الحارس في تهدئة "الفوضى" في منطقة الركنية
"رائع للغاية" لامينز
شهدت المعركة التكتيكية في الشوط الثاني محاولة إيفرتون زعزعة ثقة الحارس البلجيكي من خلال اكتظاظ منطقة الجزاء خلال سلسلة من الكرات الثابتة. ومع ذلك، لم يتأثر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بهذا الأسلوب البدني، وحقق أول شباك نظيفة للنادي خارج أرضه منذ مارس الماضي. كان أداؤه مؤثرًا للغاية لدرجة أن مدرب مانشستر يونايتد السابق مويس أعجب بخط الدفاع الأخير للفريق المنافس. اعترف مويس بفشل خطة فريقه في إرباك الشاب، قائلاً: "كان الحارس رائعاً للغاية. تصديه لتسديدة مايكل كين، وطريقة تعامله مع الركلات الركنية".
وبهذا النتيجة، تجاوز الشياطين الحمر تشيلسي في المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا، مما يمثل تحولًا كبيرًا في زخم فريق أولد ترافورد منذ تولي كاريك زمام الأمور.
- AFP
مويز يستسلم لـ"أفضل لاعب على أرض الملعب"
استمرت معاناة إيفرتون في ملعبه الجديد، حيث حقق أربعة انتصارات فقط في 14 مباراة بالدوري على هذا الملعب، لكن مويس شعر أن فريقه استحق أكثر من ذلك في مباراة استهدف فيها حارس مرمى مانشستر يونايتد بشكل منهجي. على الرغم من الضغط، برز لامينز كأفضل لاعب في المباراة. وقال مويس بعد صافرة النهاية: "كنا نأمل أن نحصل على... واحد منهم مع الضغط الذي مارسناه في تلك المواقف". "اعتقدت أننا سنحصل على واحد، لكننا لم نفعل. بالنسبة لي، كان أفضل لاعب على أرض الملعب".
كما تطرق المدرب المخضرم إلى التغيير في أجواء توفيز، مشيرًا إلى أن الفرق الزائرة تستمتع بأجواء الملعب الجديد أكثر مما كانت تستمتع بأجواء جوديسون بارك المهيبة. وقال مويس: "أعتقد أن هناك تغييرًا على الأرجح، فالفرق الأخرى تأتي إلى هنا وتستمتع". "هناك أشياء مختلفة في هذا الملعب وعلينا أن نتعود عليها. لكنني أعتقد أن مبارياتنا أفضل من مباريات جوديسون. فريقنا أفضل هذا العام، ولم نكن نفوز في كل مباراة في جوديسون، بصراحة".
كارريك يشيد بالهدوء في خضم الفوضى
بالنسبة لمايكل كاريك، كان الأداء دليلاً على الشخصية التي يبنيها داخل الفريق. المدرب الرئيسي، الذي لا يزال غير مهزوم منذ أن حل محل روبن أموريم، سلط الضوء على قدرة لامينز على العمل كقوة استقرار خلال اللحظات الأكثر جنوناً في المباراة.
وقال كاريك: "بالنسبة لي، يجب أن يكون الحارس موثوقًا به ويمكن الاعتماد عليه. بدلاً من إحداث فوضى، تريده أن يزيل الفوضى ويهدئ الأمور. أعتقد أن سين يفعل ذلك".
كما لفت أداء الحارس الشاب انتباه أسطورة النادي، حيث أخبر إدوين فان دير سار لامينز أن تعامله مع الضغط البدني الشديد كان علامة على أنه حارس مرمى من الطراز الأول. تحدث الهولندي، الذي حضر المباراة، إلى الحارس الأول الحالي لمانشستر يونايتد بعد المباراة على قناة سكاي سبورتس.
"مرحباً، سين، مساء الخير، أنا فان دير سار"، بدأ حديثه. "تهانينا على الفوز، الذي كان بالطبع مهماً للغاية، وأعتقد أن دورك في الركلات الركنية كان رائعاً.
كان هناك ثمانية أو تسعة أو 12 شخصًا حولك، لذا كانت معركة كبيرة. لكن مع عمرك، وفي عامك الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنت تبلي بلاءً حسناً حقًا. ولديك تصديات جيدة، وأيدي جيدة، لذا أهنئك على أدائك الشامل. في الماضي [في الركلات الركنية]، كان هناك لاعبان فقط حولك، لذا كان لديك بعض المساحة للخروج.
"لكن مع هذا، ليس لديك انطلاقة، عليك أن تقف هناك على الخط مع ثمانية أو تسعة أو 12 شخصًا أمامك، لذا كان لديه بعض اللكمات الرائعة لإبعادها والتقاطها بشكل جيد. أحسنت في عامك الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز".
- (C)Getty Images
معضلة سيسكو مستمرة
بينما أغلق لامينز الباب في أحد الطرفين، فتحه سيسكو في الطرف الآخر. أثبت اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف مقابل 66 مليون جنيه إسترليني مرة أخرى قيمته من على مقاعد البدلاء، حيث سجل هدفه السادس في سبع مباريات ليضمن النقاط الثلاث. على الرغم من سلسلة انتصاراته المتتالية، لم يبدأ المهاجم السلوفيني بعد تحت قيادة كاريك، لكنه لا يزال محترفًا في دوره. قال لـ Sky Sports: "بالنسبة لي، من المهم أن أحاول مساعدة الفريق كلما دخلت الملعب. لهذا السبب أنا هنا. سواء كان ذلك لمدة خمس دقائق أو 90 دقيقة، لا يهم حقًا. المهم هو إظهار أنني أستطيع تقديم أفضل ما لديّ، وأنا سعيد جدًا بذلك".
يصر كاريك على أن تطور اللاعب السلوفيني يتم التعامل معه بشكل صحيح، على الرغم من المطالبات المتزايدة من الجماهير لرؤيته في التشكيلة الأساسية. قال كاريك: "أفهم لماذا يتحدث الجميع عن هذا الأمر ويضخمونه، لكنني أتمتع بعلاقة جيدة جدًا مع بن". "ليس لدي أي مشكلة مع بن، وهو أيضًا لا يواجه أي مشكلة. من الواضح أنه يريد اللعب، لكنني لا أستطيع أن أشيد بما يكفي بأدائه وعمله وموقفه في المشاركة والقيام بما قام به مرة أخرى. لقد أجرينا بعض المحادثات الجيدة حقًا وهو في وضع جيد جدًا، وجزء من دورنا هو مساعدته في اتخاذ خطواته في التطور وتنمية قدراته كلاعب".
إعلان