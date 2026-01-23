adidas David Beckham Zinedine Zidane F50 Predator GFX 16:9adidas/GOAL
Krishan Davis و علي سمير

فيديو | بمساعدة بيكهام وبوجبا .. "الزعيم السري" زيدان يظهر في إعلان ترويجي لحملة ضخمة قبل كأس العالم 2026

لقد حان وقت الاختيار .. أساطير كرة القدم يتحدون في إعلان أديداس الجديد

عززت شركة أديداس حملتها الترويجية قبل كأس العالم 2026 من خلال فيلم ترويجي جديد يضم بعض الأيقونات المطلقة من مجموعة Predator. 

وأطلقت شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة حملة Predator vs F50 المرحة في أوائل يناير، حيث تم طلاء المجموعتين من الأحذية بألوان جديدة لهذه المناسبة. والآن، يخبر أعضاء فريق Predator الأسطوريون المشجعين أن "حان وقت الاختيار".

  • بيكهام وزيدان وبوجبا يتصدرون فيلمًا جديدًا

    في الفيديو السينمائي الرائع، يقوم زين الدين زيدان، ديفيد بيكهام، بول بوجبا، كاكا، تشافي وأليساندرو ديل بييرو - وجميعهم مرتبطون بسلسلة adidas Predator - بأدوار أعضاء في عصابة دولية سرية تتنافس مع منافس مجهول (يُفترض أنه فريق F50). وبالطبع، زيدان هو الزعيم، وفي مكالمة جماعية، يبلغه مواطنه بوجبا أن "كل شيء جاهز"، بينما كاكا وتشافي وبيكهام جاهزون للتحرك، حيث يتطلعون إلى توزيع بضائعهم في جميع أنحاء العالم، من مدريد إلى ليفربول وبرشلونة وميلانو وغيرها من المدن.

    باستخدام هاتف عمومي في إشارة إلى أفلام السرقة والجريمة الكلاسيكية، يحذر بوجبا زملاءه من أن "الطرف الآخر يتحرك بسرعة"، بينما يصر بيكهام - المحاط بفريق بريداتورز الجديد - على أنهم سيحتاجون إلى "الكثير والكثير" من البضائع للتنافس. 

    ومع ذلك، فإن أسطورة يوفنتوس ديل بييرو - الذي ارتدى حذاء بريداتورز و F50 في عصره ويُطلق عليه لقب "الزيبرا" في الفيلم - غير مقتنع. في النهاية، يعطي زيدان الأمر بـ"مضاعفة الشحنات ثلاث مرات" مع اقتراب "وقت الاختيار".

    • إعلان

  • شاهد الفيلم - "حان وقت الاختيار"

  • أديداس تطرح حذاء بريداتور الجديد المذهل

    أطلقت أديداس حملتها لربيع/صيف 2026 في أوائل شهر يناير، مع طرح حذائي Predator و F50 بألوان جديدة ومبتكرة. وفي تحدٍ مرح بين الحذاءين، طُلب من لاعبي كرة القدم حول العالم الاختيار بين الفوضى مع لامين يامال و F50، أو التحكم مع جود بيلينجهام و Predator.

    يكتسي الحذاء الجديد Predator باللون الأبيض ولكنه يتميز بمقدمة حمراء لافتة للنظر، مع اللسان المطوي الشهير والخطوط الثلاثة الأيقونية المستوحاة من الحذاء الأصلي Predator Precision الذي يستند إليه التصميم الحديث. 

    وفي الوقت نفسه، تم تضمين الكثير من التقنيات الحديثة لجعل الحذاء جاهزًا لعام 2026، بما في ذلك الجزء العلوي الشبكي ونعل محدث.

  • Jude Bellingham Lamine Yamal adidas Predator F50adidas

    ميسي يشارك في رد فريق F50؟

    بناءً على الفيلم الترويجي الجديد الرائع، يمكنك أن تتخيل صدور نسخة من مجموعة F50 في وقت قريب.

    وقد تضم هذه النسخة لاعبين مثل ليونيل ميسي وأريين روبين ودافيد فيلا، اعتمادًا على من تقرر أديداس استدعاءه من قائمة نخبة الرياضيين السابقين والحاليين.

    وفي حديثه عن الحملة، التي ستستمر خلال ربيع وصيف 2026، وربما حتى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قال سام هاندي، المدير العام لـ adidas football: "من خلال هذه الحملة، نطلق حوارًا يقع في صميم ثقافة كرة القدم. هذه الأحذية ليست مجرد ابتكار؛ فهي تمثل القوتين المتعارضتين بشكل أساسي اللتين تحددان اللعبة الحديثة: السرعة والتحكم المطلق.

    "في أديداس، هدفنا هو تمكين كل رياضي من اللعب بطريقته الخاصة، ومن خلال هذه الحملة، نحن نتحدى اللاعبين في كل مكان، من الملاعب الشعبية إلى الملاعب الاحترافية، لتبني هويتهم الكروية واختيار جانبهم مرة واحدة وإلى الأبد."

    مع قيام أديداس بحملة Predator vs F50 الضخمة في عام كأس العالم، يمكنك أن تتخيل أن هناك المزيد من المفاجآت من عملاق الملابس الرياضية الألماني مع اقتراب موعد الحدث الكبير. كانت الحنين إلى الماضي في صميم أعمالهم الأخيرة، لذا توقع المزيد من الألوان المألوفة والرجوع إلى الماضي في إصداراتهم القادمة.

0