"لا مخاطر".. أول تعليق من ديشان على قراره السماح لمبابي مغادرة معسكر فرنسا!

كان مبابي في حالة جيدة حيث سجل هدفين ضد أوكرانيا ليساعد فرنسا على حجز مكانها في كأس العالم. انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى قائمة المسجلين مع جناح بايرن ميونخ مايكل أوليز ومهاجم ليفربول هوجو إيكيتيكي، ليضمن "الديوك" مقعدهم في بطولة الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة قبل مباراة واحدة من النهاية.

وصل مهاجم موناكو وباريس سان جيرمان السابق مبابي أيضًا إلى 400 هدف في مسيرته بفضل ثنائيته ضد أوكرانيا ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.

ومع ذلك، لم يكن في مزاج للاحتفال المفرط بالمناسبة، وأصر على أنه رقم "لا ينبهر به الناس".

قال مبابي للصحفيين يوم الخميس: "أربعمائة هدف؟ إنه أمر رائع، لكن الناس ليسوا منبهرين به". "عندما يكون لديك شخص لديه 950 [رونالدو] وآخر لديه 900 [ميسي]، أحتاج إلى 400 هدف إضافي إذا أردت أن أكون في محادثة تصدم الناس، وصول كريستيانو رونالدو إلى ألف هدف. إنه غير واقعي. لكننا سنحاول [الوصول إلى] غير الواقعي. يجب أن أحاول: لدي مسيرة واحدة فقط!".