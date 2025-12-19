صفقة ضخمة وعقد استثنائي .. السعودية تُخطط للتعاقد مع ديشان من أجل كأس العالم 2034

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء 11 ديسمبر 2024، استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034، في خطوة تاريخية تعكس مكانة المملكة على خارطة كرة القدم العالمية.

وحصل ملف استضافة السعودية على تقييم فني قياسي بلغ 419.8 نقطة من أصل 500، وهو أعلى تقييم يمنحه "فيفا" على الإطلاق لأي ملف ترشح لاستضافة المونديال.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الدعم الكبير والتمكين الذي حظي به الملف، ما أكسبه ثقة المجتمع الدولي.

وكان الوفد الرسمي لـ"فيفا" قد أجرى في أكتوبر 2024 جولة تفقدية شملت المدن المرشحة لاستضافة البطولة والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة ضمن الملف، حيث اطلع على الخطط الشاملة والاستعدادات المستقبلية لاستقبال الحدث الكروي العالمي، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبًا في دولة واحدة لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

يُذكر أن المملكة قد قدمت ملف ترشحها رسميًا في يوليو 2024 تحت شعار "معًا ننمو"، مستعرضة خططها الطموحة لإقامة نسخة استثنائية من البطولة الأهم في عالم كرة القدم.