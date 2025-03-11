ديربي مدريد | موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، قمة جديدة من قمم الكرة الإسبانية، بين أتلتيكو مدريد، والجار ريال مدريد، ولكن هذه المرة بنكهة أوروبية، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ريال مدريد، حجز مقعده في دور الـ 16 بعد فوزه على مانشستر سيتي، في الملحق بنتيجة 6-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الروخي بلانكوس، بعدما احتل المركز الخامس في المجموعات.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو، والآن ستكون أمام كتيبة كارلو أنشيلوتي، مهمة صعبة في العبور إلى الدور الثاني من ملعب أتلتيكو.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.